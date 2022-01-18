Tunceli’de görüntülendi! Kırmızı listede yer alıyor

Nesli tükenme tehlikesi altında olduğu için dünyada ve Türkiye'de birinci derecede koruma altında bulunan vaşak, Tunceli'nin Pülümür ilçesinde görüntülendi.

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Nesli tükenmekte olduğu için Dünya Doğa ve Doğal Kaynakları Koruma Birliği (IUCN) tarafından kırmızı listeye alınan vaşak, Pülümür ilçesinde Umut Yıldız isimli vatandaş tarafından cep telefonu kamerasıyla görüntülendi.

Köyde gezerken ormanlık alanda vaşak gördüğünü belirten Yıldız, “Muhtemelen acıkmış yiyecek bir şeyler arıyordu. Uzak bir mesafedeydi. Ancak yine de cep telefonu kameramla çekebildim” dedi. (İHA)



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