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Tunceli’de görüntülendi: Nesli tükenme tehlikesi altında
Tunceli’de görüntülendi: Nesli tükenme tehlikesi altında
Tunceli'de nesli tükenme tehlikesiyle karşı karşıya olan gelincik görüntülendi.
Yaşam 4 Aralık 2020 - 13:12

Daha çok yer altında gizlenen ve çok hızlı hareket ettiği için görüntü alınması zor olan gelincik, Pülümür ilçesi kırsalında doğa fotoğrafçısı Muzaffer Akyüz’ün objektifine takıldı.

(FOTO: DHA)

Kışın beyaz, yazın ise kahverengi tona bürünmesiyle bilinen sansargiller familyasının en küçüğü gelinciği fotoğraflamanın çok zor olduğunu belirten doğa fotoğrafçısı Muzaffer Akyüz, şunları söyledi:

* Çok uzaktayken onu fark ettim. Sonra gözden kayboldu. 20 dakika bekledikten sonra birden bire çok yakınımda çıktı. Bir süre dışarıda dolaştı daha sonra tekrar kaya altındaki yuvasına girdi.

(FOTO: DHA)

* Çok hareketli olduğu için çekmek zor oldu. Nesli tükenmekte olan bir hayvanı gördüğüm için çok heyecanlandım. Bir o kadar da sevindim. Tunceli bölgesi doğa ve hayvan fotoğrafçılığı için harika bir yer. (DHA)

Son güncelleme: 13:14 - 04.12.2020
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