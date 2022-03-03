Tunceli’de iki mevsim arası 80 kilometre

Tunceli'nin Çemişgezek ilçesinde tarlalarda buğday ve arpalar filizlenirken, 80 kilometre uzaklıktaki komşu Ovacık'ta ise kış çilesi sürüyor.

Yazıları büyüt

Yazıları küçült

Standart boyut

Hava sıcaklığının mevsim normallerinin üzerinde seyrettiği Çemişgezek’te tarlalar filizlendi ve doğaya yeşil tonlar hakim oldu.

İlçenin 80 kilometre batısındaki komşu Ovacık’ta da kışın zorlu koşulları sürüyor. Kızık köyünde kar kalınlığı iki metreye ulaşırken, bazı evler ise kara gömüldü.

Murat İnceoğlu isimli vatandaş “Zorlu kış şartlarına karşı mücadelemiz devam ediyor. Şu anda köyümüzde iki metre kar var” dedi.

Çemişgezek’e bağlı Kıraçlar köyünde ise havanın çok güzel olduğunu söyleyen Zeki Tona, “Bizde havalar çok güzel. Köyümüze adeta bahar gelmiş. Köyümüzün etrafı yeşillendi. Artık yavaş yavaş çiçekler açıyor” diye konuştu. (DHA)



İlginizi Çekebilir Tunceli'de koruma altındaki şamualar görüntülendi

İlginizi Çekebilir Tarihe ışık tutan mektuplar Tunceli'de buluştu