Tunceli’de koruma altındaki şamualar görüntülendi

Tunceli'de Dünya Doğa Koruma Birliği'nin (IUCN) yayınladığı Nesli Tükenme Tehlikesi Altında Olan Türlerin Kırmızı Listesi'nde bulunan çengel boynuzlu dağ keçileri (şamualar) Muzaffer Akyüz isimli doğa fotoğrafçısı tarafından görüntülendi.

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Türkiye’de nesli tükenme tehlikesi altında olan ve şamua olarak da bilinen çengel boynuzlu dağ keçileri, 3 bin 300 rakımlı Munzur Dağı’nda doğa fotoğrafçısı Muzaffer Akyüz tarafından görüntülendi.

Dünya Doğa Koruma Birliğinin (IUCN) yayınladığı Nesli Tükenme Tehlikesi Altında Olan Türlerin Kırmızı Listesi’nde bulunan çengel boynuzlu dağ keçisi, daha çok sarp kayalıklarla dağların zirvelerinde yaşıyor.

Muzaffer Akyüz, “Normalde zirvelerde yaşadıkları için görüntülenmeleri çok zor. Nadiren daha aşağı bölgelere iniyorlar. Ben de doğa gezisi sırasında denk geldim. Son derece ürkek olan bu hayvanları kısa da olsa görüntülemeyi başardım” dedi. (İHA)