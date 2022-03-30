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Tunceli’de koruma altındaki şamualar görüntülendi

Nesli tükenme tehlikesi altında olan ve şamua olarak bilinen çengel boynuzlu dağ keçileri Tunceli'de görüntülendi.

Yayınlanma: 16:42 - 30 Mart 2022 Güncellenme:
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Doğa Koruma Milli Parklar Tunceli Şubesi ekipleri koruma kontrol faaliyetleri esnasında, görüntülenmesi en zor olan dağ keçileri familyasında yer alan ve Dünya Doğa Koruma Birliği’nin (IUCN) yayınladığı Nesli Tükenme Tehlikesi Altında Olan Türlerin Kırmızı Listesi’nde olan çengel boynuzlu dağ keçilerini görüntüledi.

Bir süre görüntülenen keçiler kısa süre sonra gözden kayboldu. (İHA)

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