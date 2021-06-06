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Tunceli’nin ‘iyilik meleği’

29 yaşındaki Seda Canpolat sosyal medyada ‘Uğur Böceği Hareketi’ ismiyle hesap açtı. Birçok gönüllü projeye destek verdi. Duyarlı gençler ekti, biçti. Yetiştirilen ürünleri köylülere dağıttılar. Pazara çıktılar, elde edilen gelirle ihtiyaç sahiplerinin yardımına koştular.

Evren DEMİRDAŞ
Güncellenme: 07:36, 06/06/2021
Hayat HaberleriYaşam
Tunceli’nin ‘iyilik meleği’

Tunceli Mazgirt'te yaşayan Seda Canpolat (29), sosyal medyada ‘Uğur Böceği Hareketi' ismiyle hesap açmıştı. Birçok gönüllü genç ile 33 dönümlü tarlasına bostan eken Canpolat, yetişen ürünleri ihtiyacı olan köylülere dağıtmıştı.

Ailelere 50-70 arası tavuk, yem dağıttılar…

Dernek olarak çalışmalarını sürdüren duyarlı gençler, yoksul ailelerin tamiratlarını, eşya, erzak yardımları ve birçok köye park yaptı.

Kadınları üretime kazandırdılar…

Topladıkları paraları, Elazığ depreminde mağdur olan depremzedelere dağıttılar.

Tavuk üretimine önayak oldular.

Dernek gönüllüleri şimdi de köylünün üretimine katkıda bulunmak için tavuk ve yem yardımı yapıyor.

Ev tamiratları için kolları sıvadılar.

Uğur Böceği Hareketi'ni başlatan kamu personeli çalışanı Seda Canpolat, “Yanımda 9 inançlı arkadaşım vardı. Ve sadece birilerinden bir şey beklemek istemedik. Geçen yıl 33 dönümlük alanda organik sebze ektik, sonrasında ikinci el pazarı kurduk. Bu yıl da bir köylümüz 70 dönümlük arazisini verdi, nohut ektik. İnancınız, gücünüz, aklınız, yüreğiniz varken her şey yapılabilir. Ben yaşamımı güzel anlamlarla doldurmak istiyorum” diye konuştu.

Tüm ihtiyaçlarına yetişmeye çalıştılar.

Kadınlarımız için…

Seda Canpolat son olarak şunları söyledi: “Arkadaşlarımızla beraber 70 dönüm bir alana nohut ektik, elde edeceğimiz gelirle tekrar ailelerimize tavuk alacağız. Tavuk ve yumurta üretimi istediğimiz gibi olunca bunun pazarını oluşturacağız. Sonraki hedeflerimiz ise tamamen kadınları üretime kazandırmak için olacak. Biz önce çocuklarımız için bu yola çıktık. Bir anne ne kadar güçlü olursa çocukta o kadar iyi bir yaşam sürer.”

Bu işe 9 kişiyle başladılar giderek çoğaldılar…

İnsanlar eksin, üretsin kimseye muhtaç olmasın

Büyükşehirlerden geri dönüş yapan ailelerin tavuk ve üretim projesine yöneldiğini söyleyen Canpolat, “Biz bu yöntemlerle büyükşehirlere göçün azalacağına inanıyoruz. İnsanlar bilmedikleri bir hayata adım atıyor ve çöküş yaşıyor, amacımız herkes köyünde kalsın eksin, biçsin, üretsin ve kimseye muhtaç olmasın. Uğur böceği hareketi olarak her dönem yeni bir proje ile köylümüzün, yoksul vatandaşımızın karşısına çıkıyoruz. Bu dönem tavuk projesini yaygınlaştırarak organik yumurta üretimiyle hem sağlıklı yumurta satılacak hem de köylü para kazanacak. Ekonomik olarak ne kadar iyi olursak o kadar güçlü oluruz” dedi.