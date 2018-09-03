Tunus, Bahreyn ve Singapur’un bayraklarının ortak özelliği nedir? İşte Hadi ipucu…

Dünyadaki tüm devletler farklı bayraklarıyla dikkat çekiyor peki Tunus, Bahreyn ve Singapur'un bayraklarının ortak özelliği ne olabilir? İşte bu akşamki oyun için Hadi Instagram sayfası üzerinden yayınlanan Hadi ipucunun cevabı...

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Bu akşam 20:30’da gerçekleşecek olan Hadi yarışmasının ipucu yayınlandı. Coğrafi bir bilgi isteyen soruda ipucu Tunus, Bahreyn ve Singapur’un bayraklarının ortak özelliği ne olabilir olarak verildi. İşte sorunun cevabı…

Tunus, Bahreyn ve Singapur’un bayraklarının ortak özelliği nedir?

Bu 3 ülkenin bayraklarındaki ortak özellik kırmızı ve beyaz renklerini aynı anda barındırması olarak dikkat çekiyor. Tunus ve Singapur bayrağı aynı anda ay ve yıldız içerirken Bahreyn bayrağı sarı ve kırmızı parçalı şekilde görülüyor…

SİNGAPUR BAYRAĞI

Singapur bayrağı, zemin kırmızı(üstte) ve beyaz olmak üzere iki eşit yatay şeritten oluşmaktadır. Kırmızı şeridin gönder tarafında arkası gönder tarafına doğru olan beyaz bir hilal ve o hilalin ucunda daire şekli oluşturmuş beş adet beş köşeli beyaz yıldız bulunmaktadır.

TUNUS BAYRAĞI

Tunus bayrağı, günümüzde kullanılan haline yakın bir görünümde ilk olarak 19. yüzyılda ortalarında kullanılmaya başlanmış, ülkenin resmi bayrağı olarak da 1 Haziran 1959’da göklere çekilmiş, 3 Temmuz 1999’da gerçekleştirilen ufak değişiklik ile bayrak bugünkü güncel halini almıştır.

Bayrak, kırmızı bir zemin üzerine oluşmakta olup, bayrağın tam ortasında beyaz bir daire bulunmaktadır. Beyaz dairenin içerisine ise kırmızı renkte hilal ve beş köşeli yıldız konumlandırılmıştır. Bayrakta kullanılan hilal ve yıldız İslamiyetin simgesi olarak kullanılmakta olup, kırmızı renk ülkenin bir dönem bağlı bir vilayeti konumunda olduğu Osmanlı İmparatorluğu döneminde gerçekleştirilen direnişi ifade etmektedir.

Bayrakta yer alan hilal, 1999’a kadar kullanılan bayrakta daha kısa bir görünüme sahipken, bu tarihte yapılan değişiklik ile hilalin uç kısımları biraz daha uzatılmıştır.

BAHREYN BAYRAĞI

Bahreyn’in ulusal bayrağında kırmızı zemin üzerinde, sol yanında beş üçgen çıkıntı bulunan beyaz kısım bulunur. Beyaz Bölümün kırmızı tarafın içine giren her bir çıkıntısı İslâm’ın beş şartından birini simgeler.