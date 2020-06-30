Tüp bebek tedavisi günümüzde yaygın olarak kullanılan üreme tedavisidir. Uzman hekimler tarafından uygulanarak çiftlerin çocuk sahibi olmalarına yardımcı olur. Aynı zamanda kişiye özel olarak yürütülen bu işlemde tedavi süresi herkeste farklılık gösterir ve tüp bebek aşamaları belirlenerek tedavinin yürütülmesi sağlanır. İşte tüp bebeğin tüm aşamaları...

Doğal yollarla çocuk sahibi olamayan çiftlerin tercih ettiği tedavi yöntemi olan tüp bebek tedavisinde bir takım aşamalar hekim tarafından çiftlere önceden belirtilir. Peki tüp bebek aşamaları nelerdir? İşte tüp bebek tedavisinin 5 aşaması…

1.YUMURTALARIN UYARILMASI

İlk adım olarak tüp bebek tedavisi ilaçları ile yumurtalıkların gelişmesini uyarması amaçlanır. Bu sayede doğurganlık arttırıcı bu ilaçlarla yumurta üretiminde artış sağlanabilir. Kadınlar her ay bir miktar yumurtalık üretir. Doğurganlık ilaçları yumurtalık sayısını arttırmak için yumurtalıkları uyarmaya yardımcı olur.

2.YUMURTALARIN TOPLANMASI

Hastaya hafif bir sakinleştirici ya da anestezi verilir, böylece yumurta alımı sırasında ağrı veya başka rahatsızlıklar hissedilmez. İşlem tüp bebek doktoru tarafından kullanılan transvajinal iğne ve ultrason yardımıyla gerçekleşerek yumurtalıklara ulaşması sağlanır. Kadından yumurta toplama işlemi yapılırken erkekten de sperm alınarak yıkama işlemlerinin ardından en iyileri seçilir.

3.DÖLLENME AŞAMASI

Erkekten alınan sperm olgun yumurtalarla birleştirilir. Yumurta ve sperm yan yana yerleştirilerek döllenme beklenir. Eğer döllenme ihtimalinin düşük olduğu saptanırsa yumurtaya sperm enjekte edilebilir.

4.EMBRİYO GELİŞİMİ

Yumurtaların spermle birleşmesi sağlandıktan sonra embriyo oluşur. Embriyonun gelişimi inkübatörlerde devam ederek gelişimlerinin takibi sağlanmaya devam eder. 5 gün boyunca sağlıklı embriyolar hücreler bölünür.

5.EMBRİYO TRANSFERİ

Kadının rahmine embriyo yerleştirilmesi genel olarak yumurta toplama ve döllenmeden 3-5 gün sonra olur. Doktor katater yardımı ile embriyoyu rahme yerleştirmesiyle meydana gelir. Rahim içine ya da uterus duvarına embriyo yerleştirilir. Bu işlem başarılı olduğu takdirde hamilelik meydana gelir.

Transferden sonra anne adayına 1-3 saat yatak istirihatı verildikten sonra taburcu edilir. Tedavinin ardından ağır kaldırmama ve sıkı egzersizlerden kaçınmaları tavsiye edilir. Beslenmeye ve sıvı tüketimine dikkat edilerek doktorun vermiş olduğu ilaçlar düzenli olarak kullanılmalıdır.