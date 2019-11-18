Normal gebelik ya da tüp bebek sonrası gebeliğin belirlenebilmesi için kanda gebelik testi yapılır. Beta HCG testi ile tüp bebek tedavisi gören anne adayının gebeliğinin oluşup oluşmadığı tespit edilir. Peki, tüp bebek gebelik testi değerleri kaç olmalıdır? Merak edilen tüm detaylar için haberimize göz atmanız yeterli...

Beta HCG hormonu; yani hamilelik hormonu olarak bilinen hormonun gebelik şüphesi olan kişilerden alınan kanda bulunan değerlerine bakılarak gebeliğin olup olmadığına karar verilir. Peki, tüp bebek gebelik testi değerleri kaç olmalıdır? Bilinmesi gerekenleri haberimizde bulabilirsiniz…

BETA HCG NEDİR?

Beta HCG Hormonu (Human chorionic gonadotropin), kadında gebeliğin varlığını tespit eden hormondur. Yapılan kan testinde gebeliğin olup olmadığı beta HCG hormonu vasıtasıyla test edilir. Hamilelik sırasında, gelişen plasentadaki hücreler hCG yapar. Plasenta, yumurtayı dölledikten ve rahim duvarına yapıştıktan sonra yumurtayı besleyen keseciktir. Beta hCG, ilk önce yaklaşık 11 gün sonra kan numunesinde tespit edilebilir. HCG seviyeleri 48 ila 72 saatte iki katına çıkmaya devam eder. Progesteron hormonunun devamlı olarak üretilmesini sağlayan bir hormondur. Progesteron hormonu ise, gebelik boyunca anne adayının düşük yapmasını engelleyen bir hormondur.

TÜP BEBEK GEBELİK TESTİ DEĞERLERİ KAÇ OLMALIDIR?

Gebelik ihtimali olmayan bir kadının kanındaki Beta HCG değeri 0 – 10 mIU/ml arasındadır. BHCG hormonu döllenmeden ortalama 7 ila 12 gün sonra kanda hormon salgılamaya başlar ve gebelikten şüphelenen kişilerde ya da tüp bebek tedavisinde gebeliğin kesinleşmesi için kanda Beta HCG değerinin kesinlikle en az 5, hatta 10 mIU/ml değeri üzerinde olması gerekir. Gebeliğin ilk döneminde bu değer iki günde bir artış gösterir ve her ölçülen değer bir önceki değerin iki katı şeklinde artarak devam eder.

Ayrıca transfer sonrasında anne adayları kendilerine söylenen tarihte kanda BHCG testi yaptırmalıdır. 12. günden önce yapılan idrar testi genelde yanıltıcıdır. Çünkü bu günlerin test sonuçları öncelikle kana daha sonraki günlerde idrara belirti vermeye başlar. Bu sebeple doktorlar 12. günde özellikle kandan test isterler. İdrar testleri piyasada da çok rahat bulunan testler olduğundan, anne adayları bunu tercih ederler.

Eğer kan tahlilinde elde edilen her HCG değeri, bir öncekinin iki katı gibi artış göstermiyorsa, o zaman gebelikte bir sorun var demektir. Bu durum daha çok dış gebeliği işaret eden bir sorun olabilir. Çünkü dış gebelikte de ilk ölçümlerde kanda Beta HCG değeri hep yüksek çıkar. Fakat daha sonra yapılan ölçümlerde artma devam etmez. Bu aşamada ister normal gebelik, ister tüp bebek tedavisi olsun hasta ultrason görüntülemeye alınmalıdır. Ultrason çekilmeden ve gebelik kesesi doktor tarafından kesin olarak görülmeden gebelik olup olmadığı konusunda acele etmemek gerekir. Çünkü bazı durumlarda Beta HCG değeri beklenen seviyede olup, her iki günde bir yapılan yeni ölçümde de değerin iki katı kadar yükselse bile, ultrasonda gebelik kesesi oluşmamış durumlar da yaşanmaktadır. O zaman hem kanda Beta HCG değeri, hem de ultrason görüntülerinde gebelik kesesinin görülebilmesi koşullarının oluştuğu durumlarda gebeliğin varlığı kesinleşmiş demektir. Bir sonraki aşama ise bebeğin kalp atışları olacaktır.