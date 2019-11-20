Tüp bebek tedavisi için tedaviye başlanmadan önce hem kadın hem de erkek adayın çeşitli testler yaptırması gereklidir. Bu testler sayesinde kısırlık sorununa yol açan faktörler tespit edilebilir ve uygun tedavi prosedürüne karar verilir. Peki, tüp bebek öncesi hangi testler istenir? Merak edilen tüm detaylar haberimizde...

Tüp bebek tedavisi çeşitli nedenlerden dolayı çocuk sahibi olamayan anne baba adayları için çok önemli bir şanstır. Fakat bu tedavinin uygulanabilmesi için oldukça detaylı bir test dizisinin de uygulanması gerekiyor. Bu sayede tüp bebek tedavisinin başarı şansı artmaktadır. Peki, tüp bebek öncesi hangi testler istenir? Bilinmesi gerekenleri ahberimizde sizler için derledik…

ANNE ADAYINA YAPILAN TESTLER

Temel hormon testleri

FSH, LH, E2 (adetin 2. veya 3. günü), TSH, PRL ile gerekirse DHEAS, Total-Testosteron hormon testlerinin tedavi öncesi yapılması önemlidir.

Özellikle FSH değerinin normalden yüksek, E2 değerinin 80 pg/ml üzerinde olması “düşük over (yumurta) rezervi”ni gösterir. Düşük over rezervi olumsuz bir durumdur.

Histerosalpingografi veya Ofis Histeroskopi

Tüp bebek tedavisi öncesinde tüplerin tıkalı olup olmaması önemli bir bulgu değilken, rahim içinin düzenli olması önemli bir kriterdir. Rahim içinde yapışıklıklar veya rahim içinde polipler varsa bu embrio transferi sonrasında bebeğin içeride yuvalanması açısından problem yaratarak düşükle son bulabilir.

Transvaginal ultrason

Adetin 2. veya 3. günü yapılan “bazal ultrason tetkiki” hem rahim hem de yumurtalıkların değerlendirilmesi için önemlidir. Ultrasonda yumurtalıklardaki rezerv durumuna, polikistik over, kist veya endometrioma (çikolata kisti) olup olmadığına bakılmaktadır. Yine rahimde myom veya polip varlığına, rahmin hacmi ve anatomik olarak bir sorun olup olmadığına ultrason ile bakılarak karar verilmektedir.

Tüp bebek tedavileri ile kısırlık tedavilerinde genellikle ultrasonlar alttan (vajinal yoldan) yapılmaktadır.

Kadınlarda tüp bebek tedavileri öncesi hormon testleri, transvaginal ultrason ve hsg veya histeroskopi yapılması zorunludur.

Aşağıdaki testler ise bazı özel durumlarda istenmektedir.

Bunlar:

HIV, Hbs Ag, Anti-HCV

Kadında HIV (AIDS testi) ile Anti HCV (Hepatit C testi) tedavisi olmayan ve gebelik oluştuğu takdirde doğumda bebeğe aktarılabilen viral hastalıkların varlığını gösterir. HbsAg ise Hepatit B taşıyıcılığı gösterir ve eğer anne hepatit B taşıyıcısı ise doğumdan sonra bebeğe Hepatit B aşısı ve Hepatit B serumu yapılarak bebek “B tipi sarılık”tan korunmuş olur.

Kan grubu

Anne adayının kan grubunun negatif, baba baba adayının pozitif olması ve hamilelik durumunda bebekte kan uyuşmazlığı açısından risk teşekkül edeceği için hamilelikte “Kan Uyuşmazlığı İğnesi (Anti D immunglobulin)” yapılmaktadır.

Rubella IgG

Rubella Ig G pozitifliği daha önceden kızamıkçık (rubella) enfeksiyonu geçirildiğini gösterir ve olumlu bir bulgudur. Rubella Ig G negatif ise kızamıkçık açısından anne adayı risk altındadır ve gebelik öncesi aşılama veya döküntülü hastalıklardan uzak durma önerilir.

Kızamıkçık gebelikte geçirilirse bebekte ciddi sakatlıklara neden olduğundan gebeliğin sona erdirilmesi gereklidir.

aPTT, PTT, INR, Protein S ve Protein C

Kanın pıhtılaşması ile ilgili bir faktörlerdir. Özellikle pıhtılaşma bozukluklarında (trombofili hastalığı) gebelikler düşük ile sonuçlanabilir. aPTT, PTT, INR, Protein S ve Protein C değerleri düşmektedir.

Tam kan sayımı

Her hangi bir kansızlık veya kanda trombositlerle ilgili bir sorun olup olmadığını belirlemek amacıyla tam kan sayımı yapılabilmektedir.

BABA ADAYINA YAPILAN TESTLER

Erkekler tüp bebek tedavisinden önce semen analizi olmak zorundalar. Bu sayede spermlerin hızı, şekilleri ve adetleri tespit edilebilmekte, tüp bebek tedavisine uygun olup olmadıkları belirlenmektedir. Ayrıca HIV, Hbs Ag, Anti-HCV, kan grubu testi, FSH, LH, T-Testosteron, PRL gibi testler de uzman önerisi doğrultusunda gerçekleştirilebimektedir. Bu testlerden elde edilen sonuçlarlara göre ürolojik muayeneler gibi bazı bir takım testler de yapılabilmektedir.

Bunların dışında, “Azospermi” adı verilen semen içinde hiç spermin bulunmaması durumlarında genetik incelemelerin yapılmasında da fayda vardır.