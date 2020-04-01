Doğal yöntemlerle çocuk sahibi olamayan çiftlerde tüp bebek tedavisi, sebebi belirlenemeyen kısırlıklar, ileri yaş, kadınlarda enfeksiyon ve tüplerdeki tıkanıklıklar, erkeklerde ise sperm sayısının azlığı ve kalitesinin düşüklüğü, obezite gibi metabolik rahatsızlıklar yüzünden çocuk sahibi olamayan çiftlerde başarıyla uygulanan bir tekniktir. Tüp bebek tedavisinden önce hem kadın hem de erketen istenen bazı testler vardır. Bu testlerden biri de kan testidir. Peki, tüp bebek öncesi yapılması gereken kan testleri nelerdir? Bilinmesi gerekenleri haberimizde sizler için derledik.

Tüp bebek tedavisine başlamadan önce kısırlık sorunu olan kadın ve erkek eşten ayrı ayrı çeşitli laboratuvar testleri, bazı özel durumlarda ise kan testleri istenmektedir. Peki, tüp bebek öncesi yapılması gereken kan testleri nelerdir? Merak edilen tüm detaylar haberimizde…

TÜP BEBEK HAKKINDA

Tüp bebek tedavisi, kadın ve erkek üreme hücrelerinin laboratuvar koşullarında bir araya getirilmesi ve döllenmiş yumurtanın anne rahmine yerleştirilmesi ile uygulanan yapay döllenme tekniğidir.

TÜP BEBEK ÖNCESİ YAPILMASI GEREKEN KAN TESTLERİ

HIV, Hbs Ag, Anti-HCV

Kadında HIV (AIDS testi) ile Anti HCV (Hepatit C testi) tedavisi olmayan ve gebelik oluştuğu takdirde doğumda bebeğe aktarılabilen viral hastalıkların varlığını gösterir. HbsAg ise Hepatit B taşıyıcılığı gösterir ve eğer anne hepatit B taşıyıcısı ise doğumdan sonra bebeğe Hepatit B aşısı ve Hepatit B serumu yapılarak bebek “B tipi sarılık”tan korunmuş olur.

Kan grubu

Anne adayının kan grubunun negatif, baba baba adayının pozitif olması ve hamilelik durumunda bebekte kan uyuşmazlığı açısından risk teşekkül edeceği için hamilelikte “Kan Uyuşmazlığı İğnesi (Anti D immunglobulin)” yapılmaktadır.

Rubella IgG

Rubella Ig G pozitifliği daha önceden kızamıkçık (rubella) enfeksiyonu geçirildiğini gösterir ve olumlu bir bulgudur. Rubella Ig G negatif ise kızamıkçık açısından anne adayı risk altındadır ve gebelik öncesi aşılama veya döküntülü hastalıklardan uzak durma önerilir.

Kızamıkçık gebelikte geçirilirse bebekte ciddi sakatlıklara neden olduğundan gebeliğin sona erdirilmesi gereklidir.

aPTT, PTT, INR, Protein S ve Protein C

Kanın pıhtılaşması ile ilgili bir faktörlerdir. Özellikle pıhtılaşma bozukluklarında (trombofili hastalığı) gebelikler düşük ile sonuçlanabilir. aPTT, PTT, INR, Protein S ve Protein C değerleri düşmektedir.

Tam kan sayımı

Her hangi bir kansızlık veya kanda trombositlerle ilgili bir sorun olup olmadığını belirlemek amacıyla tam kan sayımı yapılabilmektedir.