Gebe kalmak için tüp bebek tedavisinden destek alacak anne adaylarının yaşam tarzlarında değişiklik yapması önemli bir konudur. Tüp bebek öncesi doğru yönteme karar verilmeli ve bu yolda çiftler arasında desteğin sağlanması gerekmektedir. Peki tedaviye başlamadan önce neler yapılmalıdır? İşte tüp bebek öncesi yapılması gerekenler...

Tüp bebek için tedavi esnasında önce aşılama yapılmaktadır. Kadınların gebe kalma sürecinde 15 milyon sperm harekete geçmektedir. Erkeklerde bu rakam 5 milyonun altına düşüyorsa çiftlere tüp bebek tedavisi gerekmektedir. Tüp bebek tedavisi olmak isteyen anne adayları bu dönem hayatlarında birçok konuda bilinçli olmalı ve psikolojik olarak gereken desteğin sağlanması gerekir. Peki tüp bebek öncesi yapılması gerekenler nelerdir?

TÜP BEBEK TEDAVİSİNE BAŞLAMADAN ÖNCE YAPILMASI GEREKENLER

TEDAVİ BAŞLADIĞINDA STRESTEN UZAK DURUN

Tüp bebek tedavisi için karar aldığınızda bu yolda ilk adımı atmış ve tedavi sürecini başlatmış olacaksınız. Hastanın bu dönem olumsuz düşüncelerden uzaklaşması ve pozitif olması gerekir. Bu dönem başta eş olmak üzere aile bireylerinin destek olması stresten uzak durmanıza yardımcı olabilir. Bazı aktivitelerde bulunmak ve sosyal olmak sizin motive olmanızı sağlar. Bu dönem beslenmeye dikkat etmek ruhen ve bedenen hazır olmak tedavinin başarısını arttıracaktır.

MANEVİ DESTEĞE İHTİYAÇ BÜYÜK

Bu dönem aile içerisindeki destek çok önemlidir. Hassas olan anne adayına eşin vereceği destek çok önemlidir. Gidişatın olumlu yönde olması adına aileye büyük görev düşer. Tedavinin başarısız olacağı gibi negatif düşünceler bir kanara atılıp tekrar deneme şansınızın olacağı asla unutulmamalıdır.



BESLENME BU SÜREÇTE ÇOK ÖNEMLİ

Hayatımızın her döneminde önemli olan beslenme tüp bebek tedavisinde daha da önemli bir hale gelmektedir. Beslenmemiz bu tedaviyi büyük oranda etkileyebilir. Anne adaylarının uzman doktorlarından alacağı önerilere dikkat ederek beslenme düzeni oluşturması gerekir. Sağlıklı ve organik gıdalardan beslenilmeli. Vücudun ihtiyaç duyduğu vitamin ve mineralleri alması gerekir. Balık tüketimini arttırmalı, bol bol su içilmesi gerekir.

TÜP BEBEK TEDAVİSİNİN NORMAL BİR SÜREÇ OLDUĞUNU UNUTMAYIN

Tüp bebek tedavisi normal hamilelik ile yaşanan birebir aynı durumdur. Başkalarının kulaktan dolma haberlerini dikkate almayın. Bu dönem siz ve doktorunuzun dediği başka bir şeye itibar etmeyin ve alakası olmayan uygulamalardan uzak durun. Tüp bebek tedavisinde çiftin kendi yumurta ve spermi ile hamilelik elde edilmektedir. Bu nedenle doğacak olan bebeğin diğer bebeklerde hiçbir farkı yoktur.