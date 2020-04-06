Annenin yumurtalıklarından özel tekniklerle elde edilen yumurtaların babanın spermi ile vücut dışında laboratuvarda birleştirilmesi yani döllenmesinin sağlanması işlemi olan tüp bebek tedavisi adetin kaçıncı günü başlar? Merak edilen tüm detayları haberimizde sizler için derledik.

En az 1 yıl herhangi bir korunma yöntemi uygulanmaksızın düzenli cinsel ilişkiye rağmen gebelik elde edilmemesi nedeniyle çiftlerin bebek sahibi olabilmelerine olanak veren üremeye yardımcı tedavilerden en başarılı olan ve en sık tercih edilen tüp bebek tedavisi hakkında bilinmesi gerekenler haberimizde… Tüp bebek tedavisi adetin kaçıncı günü başlar? İşte cevaplar…

TÜP BEBEK NEDİR?

Tüp bebek, anne adaylarının yumurtalıklarından spesifik yöntemlerle elde edilen yumurtaların, baba adayının spermi ile vücut dışında laboratuvar koşullarında döllendirilmesi ve döllenme neticesinde ortaya çıkan embriyonun anne adayının rahmine aktarılması işlemidir.

Tüp bebek uygulaması ;

– Klasik tüp bebek uygulaması = IVF = in-vitro fertilizasyon,

– ICSI = Mikroenjeksiyon = İntrasitoplazmik sperm enjeksiyonu olarak iki farklı şekilde uygulanabilir.

Bu tekniklerden ikincisi günümüzde daha yaygın olarak uygulanan bir yöntemdir. İkinci yöntemin olumlu tarafı sperm sayısı az olan ve spermiogram neticesi iyi olmayan kişilere avantaj sağlamasıdır.

TÜP BEBEK TEDAVİSİ ADETİN KAÇINCI GÜNÜ YAPILIR?

Tüp bebek tedavisine başlanmadan önce kandaki FSH, LH, TSH, E2 ve Prolaktin seviyelerine bakılması gerekir. Bu verilerin en doğru bir şekilde elde edilebilmesi için adetin 2. veya 3. gününde yapılması gerekir. Anne adayına yumurtalıkların uyarımı için gerekli ilaçların verilmesiyle birlikte tedavi süreci başlamış olur.