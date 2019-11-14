Kadının yaşı, yüksek kilo, azalmış yumurtalık rezervi, sperm kalitesi, sperm sayısında azalma, spermin tutunma sorunu, yumurtalık ve spermlere zarar veren bağışıklık sistemi sorunları ve nedeni açıklanamayan kısırlık gibi nedenlerle uygulanan tüp bebek tedavisi hakkında merak edilenler haberimizde... Tüp bebek tedavisi kaç gün sürer? Adetin kaçıncı günü yapılır? İşte cevapları...

Annenin yumurtalıklarından özel tekniklerle elde edilen yumurtaların babanın spermi ile vücut dışında laboratuvarda birleştirilmesi yani döllenmesinin sağlanması işlemi olan tüp bebek tedavisi kaç gün sürer? Adetin kaçıncı günü yapılır? Bilinmesi gerekenleri haberimizde bulabilirsiniz…

TÜP BEBEK HAKKINDA

Tüp bebek kısaca, anne adaylarının yumurtalıklarından spesifik yöntemlerle elde edilen yumurtaların, baba adayının spermi ile vücut dışında laboratuvar koşullarında döllendirilmesi ve döllenme neticesinde ortaya çıkan embriyonun anne adayının rahmine aktarılmasıdır. Anne adayının rahmine transfer edilen embriyo gelişir ve bebeği oluşturur.

Tüp bebek uygulaması iki farklı şekilde uygulanabilir:

– Klasik tüp bebek uygulaması = IVF = in-vitro fertilizasyon

– ICSI = Mikroenjeksiyon = İntrasitoplazmik sperm enjeksiyonu

Bu tekniklerden ikincisi günümüzde daha yaygın olarak uygulanan bir yöntemdir. İkinci yöntemin olumlu tarafı sperm sayısı az olan ve spermiogram neticesi iyi olmayan kişilere avantaj sağlamasıdır.

TÜP BEBEK TEDAVİSİ KAÇ GÜN SÜRER?

İlk aşama ortalama 1 gün sürer. Bu aşamada tedaviye başlanacağı güne karar verilir. İkinci aşamada ise ilaç kullanımına başlanır ve bu da ortalama olarak 15 gün sürer. Üçüncü aşama ise yumurta toplama aşamasıdır. Bu aşama 30 dakika içerisinde tamamlanır. Hasta daha sonra evine gidebilir. Bu sırada döllenme aşamasına geçilir ve döllenen yumurtalar İnkübatör de saklanır. Yumurta toplama aşamasından 2-3 gün sonra yeniden merkeze gidilir. Bu dördüncü aşamada ise embriyolar rahim içerisine transfer edilir.

Bu işlem 5 dakikada tamamlanmaktadır. Transfer sonrası 3-4 saat hastanede dinlendikten sonra çift evine yollanır ve kadının o günü dinlenerek geçirmesi istenir. Gebelik testi yapılana kadar merkeze gidilmesi gerekmemektedir. Transfer gününden 12 gün sonra gebelik testi yapılabilir. Eğer testiniz olumlu çıkarsa 3 hafta sonra bebeğinizin kalp atımlarını gözlemek için ultrasonografi randevusu verilir.

TÜP BEBEK TEDAVSİSİ ADETİN KAÇINCI GÜNÜ YAPILIR?

Tedaviye adetin gerçekleştiği ilk gün 1. gün kabul edilip, 2. ya da 3. gün başlanır.