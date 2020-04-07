Tüp bebek, doğurganlık sorunları olan insanlara bebek sahibi olmalarına yardımcı olmak için mevcut birkaç teknikten biridir. Tüp bebek tedavisinde döllenme, yumurta ve spermin laboratuvar ortamında bir araya getirilme işlemi gerçekleştirilir. Döllenme işleminden sonra elde edilen kaliteli embriyolar, anne adayının rahmine transfer edilir. Peki, tüp bebek tedavisi kimlere uygulanır? Merak edilen tüm detaylar haberimizde…

Tüp bebek günümüzde en sık kullanılan yardım ile üreme tedavisidir. Doğal yöntemlerle çocuk sahibi olamayan çiftlere uygulanan tüp bebek tedavisi hakkında bilinmesi gerekenleri haberimizde sizler için derledik. Tüp bebek tedavisi kimlere uygulanır? İşte cevaplar…

TÜP BEBEK (İN VİTRO FERTİLİZASYON) NEDİR?

İn vitro fertilizasyon (in vitro “dış ortamda (tüp içinde) yapılan”, fertilizasyon ise “döllenme”) anlamına ya da halk arasında bilinen adıyla tüp bebek tedavisi, kadın yumurta hücresi (oosit) ile erkek meni hücresinin (sperm) vücut dışında, laboratuvar ortamında döllenmesi, döllenmiş yumurta hücrelerinden de (embriyo) belirli bir sayıda seçilerek rahim içerisine yerleştirilmesidir.

TÜP BEBEK TEDAVİSİ KİİMLERE UYGULANIR?

* Tüpleri tıkalı olan veya enfeksiyon, dış gebelik vb nedenlerle tüpleri alınmış olan hastalar.

* Karın cerrahisi, enfeksiyon veya endometriosis nedeni ile karın içi yapışıklıklara bağlı olarak tüpler ve yumurtalıklar arasındaki ilişkinin bozulmuş olduğu hastalar.

* Yumurtalık kisti, kanseri veya endometrioma gibi ameliyatları geçirmiş hastalar.

* Polikistik over hastalığı olan ve yumurtalık sayısının ve kalitesinin azaldığı ileri yaştaki anne adayları.

* Açıklanamayan kısırlık vakaları.

* Kadında vaginismus, erkekte boşalma ile ilgili problem yaşayan hastalar.

* Semen analizinde bozukluk olan erkekler.

* Semen analizinde hiç sperm bulunamayan erkekler.

* Testis tümörü nedeniyle ameliyat geçiren, kanser tedavileri için kemoterapi ve radyoterapi almış erkekler.

* Kabakulak ve diğer virutik ateşli hastalıklara bağlı sperm üretiminde bozukluk olan erkekler.

* İnmemiş testisi olan erkekler.

* Doğuştan sperm kanalları gelişmemiş veya sonradan geçirilmiş iltihabi hastalıklar ve ameliyatlara bağlı sperm kanalları tıkanan erkekler.

* Diğer tedavi yöntemleri ile gebelik elde edilemeyen çiftler.

* İmmunolojik (bağışıklık sistemini ilgilendiren) problemleri olan çiftler.

* Genetik problemleri olan çiftler.