Tüp bebek ya da bilimsel ismiyle in vitro fertilizasyon, bir yumurtanın sperm tarafından, vücut dışında sunî olarak döllenmesi sürecidir. Günümüzde en çok tercih edilen kısırlık tedavilerinin başında gelen tüp bebek tedavisi hakkında bilinmesi gerekenleri haberimizde sizler için derledik… Tüp bebek tedavisi nasıl yapılır? İşte cevaplar…

Kadının yaşı, yüksek kilo, azalmış yumurtalık rezervi, sperm kalitesi, sperm sayısında azalma, yumurtalık ve spermlere zarar veren bağışıklık sistemi sorunları, nedeni açıklanamayan kısırlık ve rahim ve fallop tüplerindeki sorunlar gibi faktörler yüzünden çocuk sahibi olamayan, ayrıca erkekteki kısırlık ve diğer üreme sorunlarından dolayı tercih edilen tüp bebek tedavisi nasıl yapılır? Merak edilen tüm detaylar haberimizde…

TÜP BEBEK TEDAVİSİ (IVF) NASIL YAPILIR?

Tüp bebek tedavisi sırasında, olgun yumurtalar yumurtalıklardan toplanır (alınır) ve bir laboratuvarda sperm tarafından döllenir. Daha sonra döllenmiş yumurta (embriyo) veya yumurtalar rahme aktarılır. Bir tam IVF döngüsü yaklaşık üç hafta sürer. Bazen bu adımlar farklı parçalara ayrılır ve işlem daha uzun sürebilir. Tedavisi süreci aşağıda anlatılan şekilde ilerler:

Düzenli adet gören kadınlarda her ay tek bir yumurta oluşur. Ancak tüp bebek tedavisinde dışarıdan verilen hormon ilaçları ile bu sayı artırmak amaçlanır.

Her tedavide farklı prosedürler olmakla birlikte temel olarak yumurta gelişimini sağlayan ve erken yumurtlamayı engelleyen iki paralel hormon tedavisi uygulanmaktadır. Bunlar ultrason ve kan testleridir.

Olgunluğa erişen yumurtalar çatlatma iğnesi yapılarak aspirasyon yöntemi ile toplanmakta ve laboratuvar ortamında erkekten alınan spermler ile döllenmeleri sağlanmaktadır. Yumurtaların toplanması genel anestezi altında yapılabildiği gibi sedasyon ve lokal anestezi altında da yapılabilmektedir.

Bu döllenme işlemi klasik IVF yönteminde sperm ve yumurtaların yan yana bırakılması ile sağlanabildiği gibi mikro-enjeksiyon olarak adlandırılan her bir spermin yüksek büyütmeli mikroskop altında tek bir yumurta içine enjeksiyonu ile de yapılabilmektedir.

Döllenen yumurtalar 2 ila 3 gün ya da bazı durumlarda 5 ila 6 gün süresince laboratuvarda ısı ve atmosfer kontrollü kültür ortamlarında gelişmeye bırakılmakta ve bu süre sonunda en iyi gelişen embriyolar seçilerek rahim içine geri yerleştirilmektedir.

Transfer edilecek olan embriyo sayısının belirlenmesi gebelik şansına ve çoğul gebelik riski göz önünde tutularak embriyo kalitesinin belirlenmesini takiben transfer edilecek sayı transfer öncesi ayrıntılı olarak görüşülerek gerçekleştirilir. Embriyo transfer işleminde çok nadir durumlar haricinde anestezi ve sedasyona gerek yoktur.