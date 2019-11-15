Tüp bebek tedavisi, kişilerin sağlık koşullarına göre değişiklik gösteren ancak en az 15 gün süren zorlu bir üreme tedavisi yöntemidir. Bu tedavi sürecinde anne ve baba adaylarının hem ortak hem de farklılık gösteren dikkat etmesi gereken hususlar vardır. Peki, tüp bebek tedavisinde dikkat edilmesi gerekenler nelerdir? Merak edilenler haberimizde...

Tüp bebek tedavisi hem anne hem de baba adayı için çok önemli bir süreçtir. Bu süreçte çiftlerin dikkat etmesi gereken pek çok etken bulunmaktadır. Şimdi, tüp bebek tedavisinde dikkat edilmesi gerekenlere bir göz atalım…

TÜP BEBEK TEDAVİSİNDE DİKKAT EDİLMESİ GEREKENLER

– Tedavi öncesinde anne adayının geçirdiği tüm genital hastalıkların bildirilmesi zorunludur.

– Tüp bebek tedavisi öncesi anne adayının kullandığı ilaçlar varsa bunu doktoruna bildirmesi gereklidir.

– Tedavi öncesi anne adayı sigara ve alkol kullanımını bırakmalıdır.

– Taze sebze ve meyvelerden oluşan doğal ve sağlıklı beslenme rejimi uygulanır.

– Anne adayının kilosu çok önemlidir. İdeal kilo tedaviyi başarılı kılan en önemli etkenlerden biridir.

– Baba adaylarının tedavi başlamadan 3 ay önce çok sıcak ortamlarda bulunmamaya özen göstermesi gereklidir. Sıcak hava sperm üretimini ve sperm kalitesini bozan etkenlerden biridir.

– Yine baba adayı tedaviden 2 ay önce ateşli hastalık geçirmişse bunu bildirmelidir.

– Baba adayının genital organlarında iltihap varsa tedaviden önce önce mutlaka tedavi edilmelidir.

– Babanın sürekli kullandığı ilaçlar hakkında doktoru bilgilendirmesi gerekir.

– Baba adayı 3 ay önce sigara ve alkolü bırakmalıdır.

TEDAVİ SIRASINDA DİKKAT EDİLMESİ GEREKENLER

– Tüp bebek tedavisi ve gebelik boyunca sigara ve alkol kullanılmamalıdır.

– Tüp bebek tedavisine başlandıktan sonra anne adayı aşırı egzersiz ve spor yapmamalıdır.

– Tüp bebek tedavisi boyunca annenin yapması gereken özel bir diyet yoktur. Ancak vitamin ve minerallerden zengin, taze sebze ve meyve içeren diyetler uygundur. Annenin düzenli aralıklarla beslenmesi önemlidir.

– Stres organizmayı olumsuz etkiler. Anne adaylarının tedavi esnasında stresten uzak durmaları ve rahatlatıcı uğraşlar edinmeleri önemlidir.

– Baba adayının sperm örneği vereceği günden üç gün öncesine kadar cinsel ilişkiye girmemesi ve boşalmaması gerekir.

– Tüp bebek tedavisinde kullanılan ilaçların yan etkileri konusunda bilgi sahibi olmak önemlidir. Enjeksiyonlar çok sık olmasa da uygulama bölgesinde hafif tahrişe yol açabilir.

– Ayrıca nadiren rastlanmakla birlikte; baş ağrısı, göğüslerde hassasiyet, sıcak basması, yorgunluk ya da duygusal hassasiyet de görülebilir.

TEDAVİ SONRASI DİKKAT EDİLMESİ GEREKENLER

– Embriyo transferi yapıldıktan sonra anne adayının 1-2 saat klinikte yatarak dinlenmesi yeterlidir. Embriyo transferinde özel bir durum söz konusu olmadığı sürece narkoz uygulanmaz. – Anne adayının transfer sonrası araç kullanmasının mahsuru yoktur.

– Embriyo transferinden 1-2 gün sonraya kadar uzun araç yolculuğu yapmamakta fayda vardır.

– Transferin yapıldığı gün duş alınmamalıdır.

– Embriyo transferi sonrasındaki 2-3 gün anne adayının evde sakin bir ortamda dinlenmesi uygun olur. Yatması gerekmez.

– Embriyo transferinden sonra basit ev işleri yapmanın bebeğe zararı yoktur. Hapşırma, öksürme embriyonun tutunmasını etkilemez.

– Embriyo transferinden 11 gün sonra gebelik testi yapılarak gebelik oluşup oluşmadığı kontrol edilir. Bu süreçte ağır spor aktivitesi, atlama, zıplama yapılmamalıdır. Günlük aktivite devam edebilir.

– Sigara ve alkol kesinlikle yasaktır.

– Embriyo transferinden 2-3 gün bazen de 8-10 gün sonra annede göğüslerde şişkinlik, dolgunluk, kasıklarda ağrı ve hafif kahverengi lekelenmeler olabilir. Bunlar gebeliğin erken belirtileridir.

– Çiftlerin tedavi öncesinde, tedavi esnasında ve tedavi sonrasında asitli içecekler, siyah çay, bitki çayları ve kahve içmemeleri önerilir.

– Aşırı yağlı ve şekerli gıdalardan uzak durmak gereklidir.

– Transfer sonrası doktorun bilgisi olmadan basit ağrı kesici dahi kullanılmamalıdır.

– Transfer sonrası hamam ve kaplıcaya gidilmemelidir.

– Hamilelik testi yapılana kadar cinsel ilişkiye girilmemesi gereklidir.

– Stresten uzak durulmalıdır. Özellikle baba adaylarının anneye karşı davranışları çok önemlidir. Nazik ve anlayışlı olması gerekir.