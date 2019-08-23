Tüp bebek tedavisi meşakatli bir yol olsa da bebek sahibi olmak isteyen anne adayları tüm zorlukları göğüsleyerek bebeğinin geleceği günü beklerler. Tüp bebek tedavisi sonrası sıra gebelik testine geldiğinde sonuç mutluluk dolu veya üzücü olabilir. Ancak bu süreçte yanıltıcı sonuçlara maruz kalmamak için doğru zamanda gebelik testi yapılmalıdır. Peki tüp bebek testinde gebelik testi ne zaman yapılır?

Tüp bebek tedavisinde sonuç olumsuz olsa bile buna üzülmemeli hala tüp bebek tedavisi görme şansının olduğu unutulmamalıdır. Uzun zaman alabilen tüp bebek tedavisinden sonrasında transferden sonraki 12. gün anne adayı için merakla ve sabırsızlıkla beklenen günlerden biridir. Normal bir tüp bebek tedavisinde embriyonun rahim içerisine transfer edilmesinden 12 gün sonra gebelik testi yapılmaktadır. Rahim içerisine yerleştirilen embiyoyaya ait hücrelerin B-HCG adı verilen hormonu salgılaması ve aynı zamanda bu hormonun anne karnına yerleşmesi 12 gün sürmektedir. Bu nedenle yanlış bir sonuca ulaşmamak için erkenden test yapmak gereksiz olacaktır. Gebelik testi planlandığın da vajinal kanama olup olmadığına bakılarak test yapmak önemlidir. Yapılan ilk gebelik testi doğru bir sonuç vermeyebilir. Yükselme iki katından az, yok veya yükselmede düşüş olabilir. Bu gibi durumlarda gebelik testi 3 kereden fazla denenmelidir. Yapılan takipte ultrason ile gebelik kesesi görünse de dış gebelik veya düşük ihtimali hesaplanmalıdır. Kesin tanıya varmak için BETA- HCG değeri yüksek olsa da ultrasonla belirlenmelidir.

BETA-HCG testi en iyi kan sonucu ile yanıt vermektedir. İdrar test sonuçları bazen güvenilir olmayabilir. Mecbur kalındığı takdirde uygulanmasında sakınca yoktur. Transfer sonrası en doğru yanıtı ultrason verecektir. Dış gebelik gibi durumlarda tedavi gören kişide gebelik tam anlamıyla oluşmadığı için sonlanır ve bu süreçte kişi kontrol altında olmalıdır.