Tüp bebek tedavisi ile çocuk sahibi olmak için bu süreçte tedavinin başarı oranını arttırmadan aileler bilgi sahibi olmalıdır. Çocuk sahibi olmak her ailenin en büyük hayallerinden biridir. Normal yollarla çocuk sahibi olamayan pek çok kişi tüp bebek tedavisi ile hayallerine gerçekleştirmektedir. Tüp bebek tedavisinde en son aşama transferdir. Bebeğin tutunup tutunmadığı bu aşamadan sonra belli olur. Peki tüp bebek transfer sonrası tutunma belirtileri nelerdir?

Tüp bebek transferi sonrası aileleri büyük bir heyecan sarabilir. Transfer sonrası netice, aileleri bazen sevindirirken bazen üzücü sonuçlarla karşılaşılabilir. Transfer sonrası olumsuz neticelendiğinde altında yatan sebep araştırılmalı ve tekrar tedavi işlemi uygulanmalıdır. Tüp bebek tedavisinde başarı seviyesi son günlerde %45 %50 civarındadır. Günümüzde bebek tedavisindeki teknolojik gelişimlerle pek çok aile bebek sahibi olabilmektedir. Peki tüp bebek sonrası tutunma belirtileri nelerdir? Hamileliği belirleyecek beta HCG değeri kaç olmalı? Tüm bu soruların yanıtları haberimizde.

TÜP BEBEK TEDAVİSİ İLE HAMİLELİK BELİRTİLERİ

Tüp bebek tedavisi sonrası yumurta transferi işlemi uygulandıktan 12 gün sonra gebelik testi neticesini vermektedir. Yanılmaya payı olabilen gebelik testi bazen yanlış sonuçlar verebilir. Bu nedenle kan ya da idrar testi sonucu hamileliğin olup olmadığı kesin yanıt vermektedir. Kan sonucu negatif çıkmazsa hamilelik gerçekleşmiş demektir. Negatif çıkmayan kan testi sonucu anne adayında bel ağrıları, kusma, karın ağrısı yaşanabilir. Tüm bu yaşananlar bebeğin tutunma belirtilerindendir. Bazı kişilerde herhangi bir ağrı veya kusma gibi belirtiler görülmemektedir. Bunların yaşanmaması hamile olmadığınız anlamına gelmez.

BETA HCG

Dölleme işleminden sonra ortalama 12 gün içerinde hormon salgılar. Bu hormonların 5 ml. üzerinde neticelenirse gebeliğin gerçekleşmiş olduğunu göstermektedir. Bu hormon pregosteron hormonunun salgılanmasını sağlamaktadır. BHCG embriyonun tutunmasından sonra salgılanmaya başlar.