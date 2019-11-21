Kadının yaşı, yüksek kilo, azalmış yumurtalık rezervi, sperm kalitesi, sperm sayısında azalma, yumurtalık ve spermlere zarar veren bağışıklık sistemi sorunları, nedeni açıklanamayan kısırlık ve rahim ve fallop tüplerindeki sorunlar gibi faktörler yüzünden çocuk sahibi olamayan, ayrıca erkektekin kısırlık ve diğer üreme sorunlarından dolayı tercih edilen tüp bebek transferi nasıl yapılır? Merak edilen tüm detaylar haberimizde...

Tüp bebek tedavisinde döllenme, yumurta ve spermin laboratuvar ortamında bir araya getirilme işlemi gerçekleştirilir. Döllenme işleminden sonra elde edilen kaliteli embriyolar, anne adayının rahmine transfer edilir. Peki, tüp bebek transferi nasıl yapılır? Bilinmesi gerekenleri haberimizde sizler için derledik…

EMBRİYO TRANSFERİ HAKKINDA

Tüp bebek tedavilerindeki en önemli ve en son aşama gelişen embriyoların rahim içine yerleştirilmesi yani “embriyo transferi” işlemidir. Embriyo, OPU ile toplanan yumurtanın sperm ile birleştirilmesi sonucunda elde edilmektedir. Embrio transferi, laboratuvarda döllenen ceninin (embriyonun) jinekolojik muayene masasında rahim içine bir kateter yardımı ile aktarılması işlemidir. Gelişen embriyolardan seçilen en kaliteli 1- 2 embriyo anne rahminin içine bırakılır ve embriyoların rahim içinde (endometrium) tutunarak gebelik oluşturması beklenir. Transferin hangi gün yapılacağına kadının yaşı, tedavi öyküsü, embriyoların sayı ve kalitesi gibi birçok faktör değerlendirilerek karar verilir. Embriyo transferi işlemi genellikle 2- 3. ya da 5. gün yapılmaktadır.

TÜP BEBEK TRANSFERİ NASIL YAPILIR?

Embriyo transferi yapılacak anne adayı, jinekolojik muayene olacakmış gibi hazırlanır. Embriyo transferi anestezi gerektirmeyen kolay bir işlemdir. Transfer işlemi abdominal ultrason ile gözlem altında yapıldığından işlem sırasında idrar torbasının dolu olması istenmektedir. Transferin ultrason eşliğinde yapılması kateterin rahim içerisine geçişinin izlenebilmesini sağlamaktadır. İşlem sırasında uzman önce vajinal bir alet (spekulum) kullanarak serviks olarak adlandırılan rahim girişini vizualize eder ve serviksi ılık bir sıvı ile temizler. Bu sırada embriyoloji laboratuvarında seçilen embriyo uygun besiyeri içine alınıp toplanır. Embriyolog ucuna enjektör bağlı olan silikondan yapılmış yumuşak, uzun ve ince transfer kateterinin içine embriyoları çekerek transfere hazırlar. Uzman daha sonra transfer kateterinin ucunu serviksten geçirerek, embriyoları rahim (uterus) boşluğuna bırakır.

Transfer işleminden sonra hasta 15- 20 dakika dinlendirilerek odasına alınır ve orada da yaklaşık 1- 2 saat dinlenmesi istenir. Dikkat edilmesi gereken konular hemşireler tarafından anlatıldıktan sonra taburcu edilir ve tüp bebek işlemi sonlanmış olur. Bundan sonra gebelik testinin yapılacağı güne kadar 12 gün beklenir.