Normal yollarla hamileliğe ulaşamayan çiftlerin yardımcı üreme yöntemlerine başvurması ile tüp bebek tedavisi gerçekleşir. Çocuk sahibi olmak isteyenlerin pek çoğu bu tedavi ile başarılı sonuçlar elde etmiştir. Ancak hamileliğin gerçekleşmediği durumlarda düşük riski gibi bazı nedenler çiftlerin hayal kırıklığı yaşamasına neden olur. Peki, tüp bebekte düşük neden olur?

Sonucun olumsuz olduğu durumlarda maddi manevi sıkıntılar yaşanır. Düşükler pek çok kişinin düşündüğünden daha yaygındır ve 6 gebelikten biri 20. haftadan önce sona erer. Bunun birçok nedeni olabilir. Kanama, gebelik kesesinin henüz oluşmamış olması, embriyonun oluşmadığı durumlar düşük olma ihtimalini arttırır. Düşüklerin çoğu genetik olarak anormal embriyoların bir sonucu olarak ortaya çıkar tekrarlayan düşüklere neden olduğu bilinen durumlar kan pıhtılaşma bozuklukları, endokrin bozuklukları, submukozal fibroidler ve rahimdeki yapısal anormallikler polikistik yumurtalıklarda sıklıkla rastlanılan hormonal sorunların yanı sıra kişilerin küçük bir yüzdesinde, düşüklere neden olan genetik bir anomallik geçebilir.

TÜP BEBEK TEDAVİSİ DÜŞÜK RİSKİNİ ARTIRIR MI?

Hamileliklerde ortalama yüzde 20 oranında gerçekleşen düşükler genellikle ilk 3 ay içinde meydana gelir. Ancak ilk 8 hafta oldukça risklidir. Embriyo rahim içine tutunamadığında ne yazık ki düşük riskinin artmasına neden olur. Normal bir gebelik ya da tüp bebek tedavisi ile gerçekleşen her iki süreçte düşük faktörünü değiştirmez. Tüm gebeliklerde düşük riski görülebilir. Tüp bebek tedavisi gören kadınlar doktor kontrolünü ihmal etmek istemezler. Bu nedenle oluşabilecek bir soruna hemen müdahale edilir. Bu nedenle gebeliğin sağlıklı bir şekilde devam etmesi sağlanır.

Düşük riski taşıyan kadınların tüp bebek tedavisi ile normal yollarla gebe kalan kadınlara oranla düşük olasılığında artış gözlenir. Bu nedenle tüp bebek yöntemiyle hamile kalan kadınların doktor kontrollerini düzenli bir şekilde takip etmesi ve doktor tavsiyelerini mutlaka ciddiye alması gerekir.