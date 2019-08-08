Tüp bebekte negatif sonuç alanlar ne zaman adet olur?

Normal yollarla çocuk sahibi olamayan ailelerin başvurduğu tüp bebek yöntemi bazen negatif sonuçlar yaşanmasına neden olabiliyor. Tedavisinin başarısız geçmesi ile adet olma tarihi merak edilen sorulardan bir tanesi. Peki, Tüp bebekte negatif sonuç alan kadınlar ne zaman adet olur?

Tüp bebek tedavisi başarısız sonuçlanmış aileler yaşanan bu üzücü olayı travma haline getirmemeli ve hala bir şansının olduğu unutulmamalıdır. Sonuç olarak tek çare tüp bebek ile gebe kalma olanağı ise zaman kaybetmeden kullanılacak ilaçlarla tekrar bir tüp tedavisi başlanmalıdır. Birden fazla denemeye rağmen bebek sahibi olamayan ailelere farklı testler uygulanarak sorunun kaynağı uzman hekim tarafından araştırılmalıdır.

TÜP BEBEKTE NEGATİF SONUÇ ALANLAR NE ZAMAN ADET OLUR?

Tüp bebek tedavisinden sonra adet gecikmesi yaşanması aileler için sevindirici bir haber olabilir. Transfer işleminden 12 gün sonra yapılacak testte sonuç pozitif çıkarsa tedavi başarılı bir şekilde gerçekleşmiş demektir. Yapılan gebelik testinde sonuç negatif çıkarsa bir sonraki adet döneminde adet görülmesi gerekir. Bazı durumlarda yaşanan stres ve kullanılan ilaçların yan etkilerinden dolayı adet tarihinde gecikmeler yaşanabilir fakat iki hafta geçmesine rağmen adet olamadıysanız doktorun yapacağı testlerle nedeni araştırılmalıdır.

TÜP BEBEK SONRASI ADET GECİKMESİ

Tüp bebek negatif sonuca ulaşırsa bir daha ki adet tarihinizde adet görmeniz gerekebilir. Bu süreç bazen uzayabilir ve bu da adet düzensizliğine bağlı olarak bir gecikme olarak görülebilir. Tüp bebek tedavisi sonrası adet gecikmesi beklenebilen normal bir sorundur fakat geçicidir. Burada dikkat edilmesi gereken konu adetin ne kadar gecikmiş olduğudur. Adet olmanız gereken tarihi iki hafta geçmiş olmasına rağmen henüz adet olmadıysanız doktorunuz başvurmanız gerekmektedir.