Tüp bebekte yaş sınırı var mı?

Gebelik için yaş önemli bir faktördür. Aynı şekilde tüp bebek tedavisi görecek bir kadının yaşı tedavinin başarı oranını etkileyen bir konudur fakat yumurtalık kapasitesi iyi olan 40 yaş üstü bir kadında da %25-30 oranında gebe kalınması mümkündür. İşte tüp bebekte yaş sınırı ile ilgili bilinmesi gerekenler...

Tüp bebek tedavisine hormon ilaçları kullanılarak kadının yumurtalarının gelişmesi sağlanır ve anestezi ile yumurta toplama işlemi yapılmaktadır. Toplanan bu yumurtalar ile baba adayının spermleri ile döllenme sağlanır. En kaliteli embriyo seçilerek annenin rahmine yerleştirilir. Transfer işlemi yapılırken ağrı hissi duyulmamaktadır.

TÜP BEBEKTE YAŞ SINIRI

İlerleyen yaşın etkisi ile kadınların yumurtalık rezervlerinde düşüş yaşanmaktadır. Bu nedenle yaş, hamile kalma şansını etkileyen bir durumdur. Adetin 3. Gününde yapılan hormon testleri ve ultrasonda görülebilen yumurtalık kapasitesi ile yumurtalık fonksiyonlarının yeterli olup olmadığına bakılarak tüp bebek tedavisi başlatılabilir. Tüm bu uygulamalar sonucunda 45 yaşına kadar tüp bebek tedavisi yapılmaktadır. 43 yaşından sonra tüp bebek tedavisinde başarılı olma ihtimali azalmaktadır yani başarı oranı %5'e düşmektedir. 38 yaşından genetik tarama yapılarak tüp bebek tedavisi yapılmaktadır. Tüp bebek tedavisi yeni uygulamalar günümüzde çok daha iyi bir yere gelmektedir. Artık hastanın zamanı sınırlı veya yumurta rezervlerininin azalması durumunda farklı uygulamalarla tedavi başlatılmaktadır. Sperm sayısının az olması durumunda veya çikolata kisti olması halinde de tüp bebek tedavisi uygulanabilmektedir. Bazı durumlarda erkeklerde hiç sperm olmama gibi sorunlarla karşılaşılabilir. Bu gibi durumlarda yumurtalık dokusundan sperm alınarak yumurtanın döllenmesi sağlanmaktadır.