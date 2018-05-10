Turgut ERAT ile Halkın Gündemi Başlıyor

Bizim de sesimizi duyun diyenlerin programı bu. Ana akım ve yandaş medyada kendine yer bulamayan vatandaşlar bu programda buluşuyor.

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İnteraktif katılım ile tamamen vatandaşın gündemini yansıtan program, yaklaşık 1,5 yıldır Sözcü Gazetesi’nin Facebook sayfasında yoğun ilgiyle izleniyordu. Belirli bir yayın akışı olmayan, tamamen vatandaşlardan gelen mesajlarla şekillenen Halkın Gündemi, artık her sabah sozcu.com.tr de.

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Vatandaş bir mesaj ile sesini duyuruyor. Türkiye’nin önemli olaylarının tartışılıp ekrana getirildiği program, olay yerinden yapılan canlı yayınlarla ve stüdyo konuklarıyla gündemin nabzını tutuyor.

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“Yahu bizim de sesimizi duyurun” diyen her kesimden vatandaş İhbar Hattı’na mesaj atıyor.

Sözcü WhatsApp İhbar Hattı 0549 807 27 99