Turistik adanın maskotunu zıpkınla öldürdüler

Ege'nin ortasındaki dünyaca ünlü tatil beldesi Kırlangıç Adası (Alonissos)'ta yaklaşık sekiz yıldır herkesin sevgilisi haline gelen 2 metre uzunluğunda yaklaşık 180 kg. ağırlığındaki Kostis isimli erkek Akdeniz Foku'nun zıpkınlanarak öldürülmesi şok etkisi yarattı.

ZIPKINLANMIŞ VAZİYETTE SAHİLE VURDU

Adanın plajına karnında zıpkınla ölü halde bulunan ve Akdeniz'deki sayıları yüzü geçmeyen Akdeniz Foku'nun vahşice öldürülmesi Yunanistan basınında günün konusu oldu.

Adanın maskotu haline gelen Kostis isimli Akdeniz fokunun zıpkınlanmış ve ölmüş halde bulan MOM Akdeniz Foku Araştırma Grubu yetkilisi Eleni Tounta “Tahminlerimizin ötesinde anlayamayacağımız bir türde vahşilik ile karşı karşıyayız. Bunu yapan profesyonel bir zıpkın avcısının olduğu kullandığı silahtan belli. Bu tam bir vahşet. Adadaki sahil güvenlik ve karadaki emniyet güçlerini failin bulunması için harekete geçirdik. Adamızın maskotu haline gelen Genç erkek Kostis'i vahşice öldürenin bulunup en ağrı şekilde cezalandırılmasını istiyoruz” dedi.

BÜYÜK BİR ŞOK VE ÜZÜNTÜ İÇERİSİNDEYİZ

Tounta “Büyük bir şok ve üzüntü içerisindeyiz, sadece kuruluşumuz MOM'un gönüllü üyeleri değil ada haklıda şu anda büyük bir üzüntü içerisinde, bu eylemi gerçekleştirenin şu ana kadar ortaya çıkmaması kişinin dengesizliğini ortaya koyuyor, ama suçluyu bulacağız. Konuyu gören ve bilenlerin yardım etmesini istiyoruz. İnsan kötülüğünün sınırının olmadığını gördük” dedi.