Turistler, Antalya’nın su altı zenginliklerini keşfediyor

Antalya'nın çeşitli bölgelerinde oluşturulan dalış noktaları, yerli ve yabancı turistten yoğun ilgi görüyor. Kent merkezi başta olmak üzere Manavgat, Side, Alanya, Kemer, Kaş'ta gün içinde dalış yapan turistler, su altındaki güzellikleri fotoğraflayarak, eşsiz bir anı koleksiyonu oluşturuyor.

Antalya’nın deniz dibi yaşamını keşfetmek isteyen turistler, dalış okullarındaki profesyonel dalgıçlarla su altına dalıyor. Gazipaşa’dan Kaş ilçesine uzanan sahil şeridindeki 222 dalış noktası, su altı tutkunlarına ev sahipliği yapıyor. Dalış noktalarına sezonda günlük bine yakın dalış yapılıyor. Kimi zaman bu sayı daha da artabiliyor. Antalya ve çevresinde faaliyet gösteren 60 dalış şirketi, su altına profesyonel rehberler eşliğinde dalış turları düzenliyor.

Tatilciler, deniz, kum ve güneş üçlemesinin merkezi Antalya’nın su altı zenginliklerini keşfediyor. Özellikle insan eliyle oluşturulan yapay resiflere yapılan dalışlar, su altı tutkunlarına eşsiz deneyim yaşatıyor.