Turizm cenneti Avşa Adası’nda corona virüsü vakası görülmedi

Balıkesir'in her yaz yüz binlerce yerli ve yabancı turisti ağırlayan turizm cenneti Avşa Adası'nda, şu ana kadar corona virüsü vakası görülmedi.

Özellikle İstanbul ve Bursalı tatilcilerin ilgi gösterdiği turizm cenneti Avşa Adası, her yaz yerli ve yabancı binlerce turisti ağırlıyor. Türkiye´de 11 Mart’ta görülen ilk corona virüsü vakasının ardından, bu yıl adadaki konaklama tesisleri açılmadı. Kapıdağ Yarımadası’nın etrafındaki adalar grubu içerisinde yer alan 3 bin 200 kişilik yerli nüfusu bulunan Avşa’da, sokaklar sessizliğe büründü.

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Avşa Adası’na gelen vatandaşlar, Balıkesir Valiliği’nin aldığı kararlar doğrultusunda 14 gün sosyal izolasyon kuralını uyguluyor. İzolasyon kuralına uymayan ve sahil şeridinde denize girenler jandarma ekipleri tarafından denetleniyor. Kurala uymayanlara 3 bin 180 TL´ye kadar idari para cezası uygulanıyor. Marmara Adalar Belediyesi Başkanı Süleyman Aksoy, alınan sıkı önlemler nedeniyle Avşa’da bugüne kadar pozitif corona virüsü vakası görülmediğini söyledi. (DHA)