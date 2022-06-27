Turizmcilerden ilginç öneri: “Ucuz alternatiflerle lüks saat hırsızlığını durdurun”

İtalya'daki turizmciler, ülkelerinde gerçekleşen hırsızlıklara karşı ilginç önlemler sundu.

Sozcu.com.tr

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Times’ın haberine göre, Napoli, İtalya’daki bir tur operatörleri derneği, Fransız aktör Daniel Auteuil’in pahalı bir saatinin çalınmasının ardından belediye meclisinin turistlere takmaları için ucuz plastik saatler vermesini önerdi.



72 yaşındaki Auteuil, geçen hafta 39.000 €’luk Patek Philippe marka bir saati çaldırdı. İki adam, aktör, kolunu açık bir pencereye dayadığı sırada onu kaptı.

Şehrin belediye başkanı Gaetano Manfredi özür diledi ve Auteuil’e kısmi tazminat olarak 100 Euro’luk Swatch marka bir saat verdi.

Tur operatörleri derneği başkanı Cesare Foà da, otellerin konuklarına ucuz bir plastik saat vermeleri ve müşterileri pahalı saatleri otel kasasına koymaya teşvik etmesi gerektiğini söyledi.

Benzer bir politika, 2006 yılında bir işveren derneği tarafından sağlanan ve Campania bölgesinin bir sembolünü taşıyan saatlerin bitmesiyle durduruldu. Foà, saatlerin, bölgenin kendine özgü anıtlarının tasvirleriyle daha çekici hale getirilebileceğini söyledi.

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