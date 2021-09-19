Turizmciydiler, patatesçi oldular

Bodrum’da otel işleten Yakup Sabar ile tur rehberi Hatice Cingöz, salgın döneminde sektör darbe yiyince tarıma yöneldi. 2 dönüm arazide tatlı patates yetiştirmeye başlayan ikili, gördükleri büyük ilgi karşısında üretimi üç kat artırma kararı aldı.

Yaşar ANTER

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Yakup Sabar ve Hatice Cingöz… Biri yıllardır Bodrum ve Sarıgerme'de otel yöneticiliği yapıyordu. Diğeri ise tur rehberiydi. Koronavirüs salgını hemen her sektörü olduğu gibi turizmi de olumsuz etkileyince onlar da dümeni tarıma kırdı. Bodrum Dereköy'deki 2 dönüm arazi üzerinde, son yıllarda tüm dünyada tüketimi artan mor ve turuncu renkli tatlı patates yetiştirmeyi başardı.

Bir ay önce yaklaşık 10 tonluk ilk hasadı yaptıklarını belirten Sabar “Georgia adı verilen turuncu patatesin kökeni Kuzey Amerika. Okinova adlı mor olanın kökeni ise Japonya. Her iki bölgede iklim şartları Bodrum ile hemen hemen aynı. Türkiye her yıl milyonlarca ton tatlı patates ithalatı gerçekleştiriyor. Bu nedenle biz ‘bu yetiştiriciliği neden yapmayalım' dedik ve yola çıktık. Ancak Tarım Bakanlığı'nda tatlı patatese dair ne bir bilgi ne de mevzuat vardı” dedi.

TAMAMEN ORGANİK

Cingöz ise tarlada su haricinde hiçbir kimyasal madde kullanılmadığını belirterek “Hasat için bile makine kullanmıyoruz. Tamamen insan gücüyle topraktan çıkardığımız ilk hasadımızı analiz ettirdik, tamamen doğal raporunu aldık. Bodrum'daki otel ve restoranlarla yaptığımız görüşmeler sonucunda ilk hasadımızın tamamı tükendi, şimdi fideleri yetiştirmeye başlıyoruz. Türkiye'nin birçok yerinden hem fide hem de tatlı patates siparişleri almaya başladık, bu nedenle önümüzdeki yıl tatlı patates tarlasını ve üretimi yüzde 300 artırmayı düşünüyoruz” diye konuştu.

BEBEKLER İÇİN MAMA YAPILIYOR

Cingöz, bu patateslerin tatlısının bile yapıldığını belirtti. Cingöz, “Mor ve turuncu patatesler özellikle bebekler sütten kesildikten sonra püre olarak çocuğa verilen ilk besin kaynağı olarak da kullanılıyor. Amacımız hem ürün rekoltesini hem de üretici sayısını artırarak ülke tarımına ve gıda sektörüne yeni bir soluk getirmek” dedi.

BAĞIRSAK VE MİDENİN DOSTU

Tatlı patatesin lif oranı oldukça yüksek. Mide ve bağırsak dostudur. Sindirim sisteminin düzgün çalışmasını sağlar. Uzun süre tok tuttuğu için kilo vermeye de yardımcı olur. Ayrıca düşük glisemik indeksli bir gıda olduğundan kan şekerinin dengelenmesine katkı sağlar. Normal patatesten daha fazla şeker ihtiva etmesine karşılık, nişasta oranı düşüktür. İçerdiği polifen, hücreleri onarır. Bu kanser riskinin azalmasına yardımcı olur. Bir orta boy tatlı patates, günlük A vitamini ihtiyacımızın tamamını karşılar. Ayrıca C vitamini, demir, magnezyum ve potasyum da içerir.