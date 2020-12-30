Türk ekip, uluslararası fotoğraf yarışmasından ödülle döndü

Bu yıl 15'incisi İtalya'da düzenlenen Uluslararası Fotoğraf Sanatı Federasyonu (FIAP) World Cup 2020'nin (Kulüpler Dünya Kupası) sonuçları 28 Aralık'ta açıklandı. Yarışmaya, 51 ülkeden 213 kulüp, 4 bin 242 fotoğrafla katıldı. Türkiye'den katılan Yakın Plan ekibi, 231 takım arasında 10'uncu oldu.

Türkiye'ye mansiyon ödülü kazandıran Yakın Plan ekibi, Türkiye'den katılan fotoğraf takımları arasında da birinci sırada yer aldı. Takımda yer alan fotoğrafçı Zehra Çöplü'nün “Aşura” isimli fotoğrafı ise bireysel dünya sıralamasında ikinci olarak gümüş madalya ile ödüllendirildi. Yakın Plan ekibi, yarışmaya 12 fotoğrafçıya ait 20 eser ile katıldı.