Türk girişimcilere 8.5 milyon dolar yatırım

Startups verilerine göre 2018 yılının 2.çeyreğinde de Türkiye’deki girişimlere yabancı yatırımlar devam etti. Yılın ilk çeyreğinde 19 milyon dolar yatırım gelmişti, yılın 2. çeyreğinde ise 8.5 milyon dolar yatırım geldi. 2. çeyrekte rakamlar ufalmış olsa da yılın ilk yarısı 27.5 milyon dolar civarında bir yatırım ile kapanmış oldu.

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2. çeyrekte ilk çeyreğe kıyasla daha az yatırım gelmesinde, yatırımcıların riskten kaçan tavrının olduğu düşünülüyor. Özellikle uluslararası piyasaları söylemleri ve ticaret savaşı (trade wars) imaları ile korkutan Trump politikaları, bunun yanında FED'in faiz politikası ve dolarları Amerika'ya geri çekme çabası uluslararası yatırımcının risk alma potansiyelini düşürdü. Ancak tüm bunlara rağmen Türkiye'deki girişimler 8.5 milyon dolar yatırım almayı başardı. Yılın 3. ve 4. çeyreğinde toplamda daha yüksek yatırımlar bekleniyor.



2018 yılının 2. çeyreğinde en büyük yatırımı alan girişim obilet.com oldu. TGRT’nin haberine göre, Değerlemesini 150 milyon TL'nin üzerine çıkaran şirket sadece çeyreğin değil 2018 yılının da en yüksek yatırım alan şirketlerinin başında geliyor.