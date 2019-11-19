Türk halkı mutlu mu?

Dünyaca ünlü IPSOS araştırma şirketi tarafından 28 ülkede 20 bin kişiye uygulanan ankette bireylere "Mutlu musunuz?" sorusu yöneltildi. Dünyada insanların yüzde 64'ü mutlu. Bu oran ise Türkiye'de yüzde 53. Biz de sokağa indik ve aynı soruyu vatandaşa sorduk. İşte yanıtlar...

IPSOS’un araştırmasına göre; en mutlu ülkeler, Avustralya ve Kanada. Bunları Çin, İngiltere ve Fransa takip ediyor.

En az mutlu olan ülkeler ise Arjantin, İspanya ve Rusya olarak görülüyor. Araştırmaya Türkiye'den katılan bireylerin ise yüzde 53'ü kendisini çok ve yeterince mutlu olarak değerlendiriyor.

SOKAĞA SORDUK

İstanbul sokaklarında “Mutlu musunuz?” sorusunu aldığımız yanıtlar ise şöyle;

İsmini söylemek istemeyen bir vatandaş: 1915-1945 devirleri yaşamıyoruz. Her şeyimiz var. Mutlu olmamak için bir sebep yok. Her şeyimiz var. Git marketlere seç seç al.

HACI ŞEKER: Ben çok mutluyum. Mutluluğumun kaynağı 57 yıllık eşim.

NEŞE ULUDAĞ: Mutlu değilim. Ne zaman insanlar, bitkilere, hayvanlara, çocuklara değer verirse o zaman mutlu olacağım. Çevremdeki insanlar mutsuzsa, ağaçlar yok oluyorsa nasıl mutlu olurum? Herkes açken ben nasıl tok olayım?

MEHMET SARIER: Mutlu değilim. Yaklaşık 37 yıldır yurt dışında yaşıyorum. Her geldiğimde üzüntüm artıyor. Türkiye’de değişen hiçbir şey yok. Mutsuzum. Büyük ihtimalle mutsuz olarak da öleceğim.

BAKİ MUSTAFA TUNÇ: Mutlu değiliz. Ekonomik koşullar ortada. Bir genç olarak söylüyorum ki aldığımız maaşla hayat kurmak mümkün değil. Dünya’nın her yerinde asgari ücret en az verilebilir bir miktarken Türkiye’de 2 bin- 2 bin 500 maksimum ücret. Ekonomi düzgün olmazsa mutlu olunacağına da inanmıyorum.