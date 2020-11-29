‘İşsizin evinde huzur olmaz’

Türk-iş Başkanı Ergün Atalay, “Herkesin oğlu, kızı, gelini işsiz bu ülkede. Her evde bir işsiz var. İşsizin olduğu evde huzur olmaz. İşsizliğe çare bulmak lazım. Esas problem bu” dedi.

Ergün Atalay, 1 milyonu aşkın üyesiyle Türkiye'nin en büyük işçi örgütü olan Türk-İş'in genel başkanı… Hükümet hemen her fırsatta işçinin kıdem tazminatını yok edecek, köle işçiliği yaygınlaştıracak düzenlemeler hazırladığı için Atalay'ı da kamuoyunda çok sık görür olduk. Türkiye en son TBMM Genel Kurulu'na kadar gelen köle işçilik teklifinde Atalay'ın yeni nesil eylemine şahit oldu. Atalay, pandemi ve hükümetin yasakları yüzünden meydanlara inme imkanı kalmayan işçileri sosyal medya üzerinden örgütleyip adeta sanal miting yaptı. İşçiler, işlerinin başından bile ayrılmadan sosyal medya platformlarından milyonlarca mesaj atıp hükümete seslerini duyurmayı başardı. Köle işçilik maddeleri geri çekildi, sendikacılık tarihinde bir ilk yaşandı…

ŞOFÖR BABANIN OĞLU

Sosyal medyada milyonları harekete geçiren Ergün Atalay, yoksul bir ailede, işçi bir babanın oğlu olarak 1954 yılında doğdu. Henüz 14 yaşındayken kamyon şoförlüğü yapan babası vefat edince evin geçim yükü tümden üzerine kaldı. İşte bu ‘yük' onu Türk-İş'in başkanlığına kadar taşıdı. Ergün Atalay, çocukluğunu, gençliğini ve Türk-İş Başkanlığı'na kadar uzanan hayatını SÖZCÜ HaftaSonu'na anlattı:

‘YOKLUKTAN İŞÇİ OLDUM'

■ Babam Yunanistan, annem Kafkas göçmeni. Kader onları Adapazarı'nda buluşturmuş. Tek katlı ahşap, tuğla karışımlı bir evde doğdum. Babam vefat edince geçim çok zorlaştı. Benim çalışmam lazım ama yaşım çok küçük. O zamanlar 14 yaşındayım ve tıpkı MKE ve diğer işletmeci KİT'ler gibi Devlet Demiryolları'nın da çıraklık okulu var. Okula giren hemen işçi oluyor. Ama daha da önemlisi Demiryolları işçilerine her yıl 2.5 ton kömür veriyor. Bizim de hem işe hem de evi ısıtacak o kömüre ihtiyacımız var. İlkokulu bitirir bitirmez çıraklık sınavına girdim, bin kişi arasından 90 kişiyle birlikte çıraklık okuluna yazıldım. Kömür sevdasına çırak oldum, sonra da demiryolu işçisi. Ben yokluktan işçi oldum. Evime bakacağım, kardeşlerime bakacağım diye…

‘MAKAMIN VAR, ÇALIŞMIYORSUN'

■ Adapazarı vagon fabrikasında yaklaşık 6 yıl çalıştıktan sonra 1978 yılında 3 bin 500 kişinin olduğu fabrikada Demiryol-İş Sendikası'nın iş yeri temsilcisi, 1982'de Adapazarı şube mali sekreteri oldum. 27 yaşındayım, makamın var, odam var, büyük bir iş o zamanlar için. Derken 1992'de şube başkanlığına seçildim.

■ Bir yandan sendikacılık devam ederken bir yandan da futbol sevdam var, amatör kulüpte oynuyorum. Antrenörümüz Ekrem Karaberber… Fenerbahçeli Aykut, Oğuz, Hakan ve Adapazarlı ne kadar futbolcu varsa hepsini Ekrem Hoca yetiştiriyor. Benim de hocam. Sol bek oynuyorum. Bir ara futbolcu mu olsam dedim ama baktım benden olmaz, çünkü düz bir futbolcuyum.

VER ELİNİ ANKARA

■ Sendika sürecim daha sonra Ankara'ya uzandı. 1994'te sendikanın denetim kurulu üyesi olunca Ankara'ya, genel merkeze geldim. 5 yıl sonra da Demiryol-İş Sendikası'nın genel başkanı oldum. Sonraki iki seçimde karşıma aday dahi çıkmadı. 2002'de Türk-İş'in seçimli genel kurulu vardı. Başkan Bayram Meral'e karşı oluşturulan listede beni yedek üye yazmışlar, haberim bile yok. Kongre aşamasında ismim okundu, şaşırdım. Seçim bitti listeden birinci çıktım. Bayram Meral 2002'de milletvekili olunca yedekten çıkıp yönetime girdim. 2003'ten 2013'e kadar Türk-İş'te mali sekreterlik yaptım. 2013'te Başkan Mustafa Kumlu istifa edince yönetim kurulu beni Türk-İş'e başkan seçti. O günden bu yana da görevimi sürdürüyorum.

‘UTANIRIM, İSTEYEMEM'

Sendikacı olduğum günden bu yana işçinin iyi gününde, kötü gününde yanında oldum. Düğünü varsa düğünündeyim, cenazesi varsa cenazesindeyim. Hâlâ böyle devam ediyorum. Yükselişim nasıl oldu derseniz; Allah yardım etti oldu. Yaşam tarzım hiç değişmedi. Ankara'da evim yok, bir ayağım hep Adapazarı'nda… 48 yaşına kadar sobalı evde oturdum. Yurt dışına ILO toplantılarına gidince de 2-3 yıldızlı otellerde kalıyorum. Nasıl doğduysam, işçi nasıl yaşıyorsa öyle yaşamaya gayret ediyorum. Hiç ağa olmadım. Birisi bana kağıt kalem verse dünyada ne istiyorsun dese, bulunduğum imkanların 10'da birini yazmaya utanırım. Rüyamda görsem inanmayacağım imkanlarım oldu.

‘BENİ EN ÇOK ÜZEN OLAY'

■ Hayatımda en çok mikrofon olayına üzüldüm. Kendimi anlatamadığım olay da odur. İşçinin zammını imzalayacağız, salonda gazeteciler dahil 40'tan fazla kişi var, önümüzde de mikrofonlar… Taşeron işçiler zamma dahil edilmediği için üzgünüm, kırgınım. Çalışma Bakanı hanıma zamma taşeron işçilerin de dahil olması gerektiğini bir kez de orada söyledim. Adımız bir anda işçiyi satan başkana çıktı. Sonra 6 ay derdimizi anlatmaya çalıştık. Memur yüzde 4 zam aldı ben yüzde 8 zam aldım, ama sanki biz işçinin hakkını başkalarına verdik. Kafamıza top dayasalar inanmadığım şeyi yapmayacağımı herkes bilir. Derdimizi zor anlattık. Arkasından Türk-İş seçimi oldu işçi bize sahip çıktı. Sendikacılar uyanık insanlardır. Bir açığını gördüler mi, seni orada saniye oturtmazlar.

PANDEMİNİN ÖĞRETTİKLERİ…

■ Kıdemle 40 yıldır uğraşıyorlar. Çünkü işverenler yük olarak görüyor. Karşımızda tek başına güçlü bir iktidar var. Eskiden koalisyon vardı, birine gidiyordun, çözemezsen öbür partiye gidiyordun. İşveren istedi kıdemi yine getirdiler. Pandemi işin tuzu biberi oldu. Sokağa çıkamıyorsun, meydanlara inemiyorsun. Pandemi bize sosyal medyayı kullanmayı öğretti. Hem müzakereyi hem de sosyal medya üzerinden mücadeleyi yürüttük, sonuç aldık. Herkesin oğlu, kızı, gelini işsiz bu ülkede. Her evde bir işsiz var. İşsizin olduğu evde huzur olmaz. İşsizliğe bir çare bulmak lazım. Esas problem bu. Siyasilerin işçinin aleyhine hiçbir şey getirmemesi lazım. Kamyonla kazananlar var, gitsin onlardan alsınlar.

‘GÖREVİM HAK KORUMAK'

■ Bana hep ‘Cumhurbaşkanı Erdoğan'a git yakınmalarımızı anlat' derler. Evet, Cumhurbaşkanını tanırım, 30 senedir tanırım. İyi yaparsa sevinirim, kötü yaparsa üzülürüm. Ama söylemem. Yapmam gerekeni de yaparım. Onun işi devleti idare etmek, benim görevim işçinin ve ülkemin haklarını korumak.