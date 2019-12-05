Türk kadınına seçme ve seçilme hakkı tanınmasının 85. yılı

Atatürk 5 Aralık 1934’te tüm dünyaya örnek bir karara imza attı. Seçim Kanunu’nu değiştirdi. Böylece 85 yıl önce Türk kadını ilk kez oy kullandı.

Bundan 85 yıl önce 5 Aralık 1934'te Atatürk bir kez daha tüm dünyaya örnek olacak bir karara öncülük etti. Ulu Önder kadınların siyasi hayatta seçme ve seçilme hakkı için harekete geçti. Ve Seçim Kanunu'nda yapılan değişiklikle kadınlar, en demokratik haklarına kavuştular. Her kadına 22 yaşında seçme, 30 yaşında seçilme hakkı verildi. Satıkadın olarak anılan Satı Çırpan, seçimlerde Meclis'e girdi ve Türkiye'nin ilk kadın milletvekillerinden oldu. Ankara milletvekili olarak 1935-1939 yıllarında görev yapan Çırpan, seçilen 18 kadın arasında yer aldı. Türkiye, Fransa ve İtalya'dan 11 İsviçre'den ise 36 yıl önce kadınlara seçme ve seçilme hakkı tanıyan ülke olarak tarihe geçti.

KADER: Meclis'te eşit temsil hakkı istiyoruz

Kadın Adayları Destekleme Derneği (KADER), Türkiye'de kadınların seçme ve seçilme hakkını kazanmasının 85. yıldönümü nedeniyle bir açıklama yaptı.

Açıklamada şöyle denildi: “TBMM'de kadın milletvekili oranı yüzde 17, İsviçre'de ise yüzde 42. Bizim istediğimiz yüzde 50. Yani eşit temsil. Şimdi 600 milletvekilinden sadece 102'si kadın. 85 yılda sadece bir arpa boyu mu yol gittik?”