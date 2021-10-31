Türk kadınının yapamayacağı hiçbir şey yok

Türkiye Kadınlar 1. ligde top koşturan ALG Spor’un başarılı oyuncuları, A Milli Kadınlar Futbol takımında da ülkemizi gururla temsil ediyor. Son 4 yıldaki başarılar da bunun ispatı.

Hande ZEYREK

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FUTBOLDA BAŞARIDAN BAŞARIYA KOŞAN KADINLAR HAFTASONU'NA KONUŞTU…

Türkiye Kadınlar 1. ligde top koşturan ALG Spor'un başarılı oyuncuları A Milli Kadınlar Futbol takımında da ülkemizi gururla temsil ediyorlar. Son 4 yılda üst üste şampiyonluklar kazanarak kısa sürede adından söz ettiren Gaziantep ALG Spor Kadın Futbol takımı geçtiğimiz yıl Avrupa Ligi'ne de çıktı. 2016'da üçüncü ligde oynayan yerel bir takım olarak azim ve çalışmayla kısa sürede başarıya ulaştıklarını söyleyen kadın oyuncular “Kız çocuğu top mu oynar? Erkek mi o? Kalıplarının artık yıkıldığını söyledi.

Gaziantep ALG SPOR Kulübü'nün başkanı Ali Gözcü kadın futbol takımıyla tanışma hikayesini ve 5 yılda ulaştıkları başarıyı ise şu sözlerle anlattı: 2016 yılında 3. ligde oynayan yerel bir kadın futbol takımı izlemeye gittim. Sporu ve özellikle futbolu seven biri olarak, maçı izlerken kızlarımızın hırslarını gördüm ve bu beni çok etkiledi. Sosyal sorumluluk projesi kapmasında takımı devralarak ALG SPOR Kulübü'nü oluşturduk. O ilk maçı izleyene kadar kadın futbolunu tanımıyordum. Biliyorsunuz sporda başarı çalışmak, azim ve hırs gerektirir. Gerek maçlarda gerekse de antrenmanlarda gördüm ki kızlarımız çalışıyor, azim gösteriyor ve erkeklerden çok daha fazla hırs yapıyorlar. İlk yılımızda şampiyon olarak 2. lige yükseldik ve çıktığımız ilk sene 2. ligde şampiyon olduk. 2019-2020 sezonunda lider durumdaki takımımız pandemi nedeniyle ligin iptal edilmesi sonrası lig birincisi ilan edildi ve ülkemizi Şampiyonlar Ligi'nde temsil etme hakkı kazandı.

“ATATÜRK'ÜN İZİNDELER”

Bu sezonda da, hedef şampiyonluk ve şampiyonlar liginde üst sıralara tırmanmak olacak. Süper Lig kulüpleri de kadın futbol ligine katıldılar. Bu sezon, kadın futbolunun yükselişi olacak ve tüm Türkiye kadın futbolunu yakından tanıyacak. İşte o zaman Alg Spor Kulübü Derneği olarak sosyal sorumluluğumuzu tam anlamıyla yerine getirmiş olacağız. Türkiye'mizin Cumhuriyet Bayramı'nı da canı gönülden kutlarız. Ulu önderimiz Mustafa Kemal Atatürk'ün istediği gibi sporcunun zeki, çevik ve ahlaklısını yetiştirmek için çalışmalarımıza yılmadan ve yorulmadan devam edeceğiz. Mustafa Kemal Atatürk'ün gösterdiği yolda ilerlemek için ne gerekiyorsa yapacağız.”

Seyirci kitlemiz bize hep destek oldu

Futbola Karabük Ovacık Spor Lisesi'nde başladım. Kendimi en iyi ifade ettiğim kendime en çok güvendiğim alan futbol. İlk başlarda çok sesimiz duyulmuyordu kimse kadın futbolunun varoluşundan haberdar bile değildi. Zamanla başarılar elde edildikçe insanlar bizi tanır oldu. Gaziantep'te şampiyonluğu yaşadık ve fazlasıyla seyirci kitlemiz var ve bizim arkamızda oldular. Cumhuriyet Bayramı özelinde “Biz Türk kadınıyız, bizler çok değerliyiz ve her şeyi yapabiliriz” diye seslenmek isterim.

Olumsuz konuşmalar beni hiç yıldırmadı

Futbola 9 yaşında erkek arkadaşlarımla mahallede top oynayarak başladım. Futbol benim için dört yapraklı yonca misali. Bende mutluluğu, hüznü, hırsı, mücadeleyi, pes etmemeyi, sevgiyi, saygıyı ve sabretmeyi ifade ediyor. Bazı kalıpları akrabalarıma ve bulunduğum çevreye aşılamak oldukça zor oldu. “Kız çocuğu top mu oynar? “Erkek mi o”? Dediklerini ilk günkü gibi hatırlıyorum. Ancak bu konuşmalar beni hiç yıldırmadı. Aksine daha da güçlendirdi. Tabii ailem her konuda destekçim oldu.

Dokuz yaşında futbola başladım

Futbola 9 yaşında Karadeniz Ereğli Belediye Spor'da başladım. Futbol benim için hayatımın en güzel, en özel anlarını ifade ediyor. Önceden kadın futbolunun varlığından bile çoğu insanın haberi yokken şu an hem sponsorluklar hem de medyanın kadın futboluna katkısıyla insanlar artık bizleri izleyebiliyor ve kadınlarında futbol oynadığının farkına varabiliyorlar.