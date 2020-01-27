Türk kardeşler, otostopla Balkanlar’ı geziyor

Türkiye´de üniversite okuduklarını ve tatili fırsat bilerek böyle bir seyahati tercih ettiklerini söyleyen Salih ve Ayhan Yel kardeşler otostop çekerek ülkeleri gezdiklerini; masraflarını ise ukulele çalarak ve bileklikler yapıp satarak karşıladıklarını söyledi.

Yel kardeşler şu ana kadar Arnavutluk, Kosova, Makedonya ve Karadağ´ı gezdiklerini Kosova´dan sonra da Bosna’ya geçeceklerini belirtti.

Prizren’in tarihi Şadırvan merkezinde ukulele çalan ve bileklik satan gençler, amaçlarının yeni yerler gezmek olduğunu belirterek, “Bu hayatta parayla satın alamayacağınız bir şey var, o da deneyim. Yaşıtlarımıza tavsiyemiz gezebildikleri kadar yer gezmeleri. Çıkın ve akışına bırakın yol sizi götürür” dedi. DHA