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Türk kardeşler, otostopla Balkanlar’ı geziyor
Türk kardeşler, otostopla Balkanlar’ı geziyor
Türkiye'nin Aydın ilinden yola çıkan iki kardeş, Balkanları otostop yaparak geziyorlar.
Yaşam 27 Ocak 2020 - 12:17

Türkiye´de üniversite okuduklarını ve tatili fırsat bilerek böyle bir seyahati tercih ettiklerini söyleyen Salih ve Ayhan Yel kardeşler otostop çekerek ülkeleri gezdiklerini; masraflarını ise ukulele çalarak ve bileklikler yapıp satarak karşıladıklarını söyledi.

Yel kardeşler şu ana kadar Arnavutluk, Kosova, Makedonya ve Karadağ´ı gezdiklerini Kosova´dan sonra da Bosna’ya geçeceklerini belirtti.

Prizren’in tarihi Şadırvan merkezinde ukulele çalan ve bileklik satan gençler, amaçlarının yeni yerler gezmek olduğunu belirterek, “Bu hayatta parayla satın alamayacağınız bir şey var, o da deneyim. Yaşıtlarımıza tavsiyemiz gezebildikleri kadar yer gezmeleri. Çıkın ve akışına bırakın yol sizi götürür” dedi. DHA

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