Türk kasiyer ülkenin gündemine oturdu! Ödüle layık görüldü

ABD'de kasiyerlik yapan Aslı Mühürhancı Knowles, işitme engelli kişilerle iletişim kurmak ve müşterilere gülümsemesini göstermek ve için ürettiği çözümle ödüle layık görüldü.

ABD´nin Florida eyaletinde bir markette kasiyer olarak çalışan Aslı Mühürhancı Knowles, sosyal medya hesabından yaptığı “İş yerinde gülümsemek için şeffaf maske takalım” paylaşımıyla dikkat çekmesinin ardından çalıştığı şirket tarafından altın madalya ile ödüllendirildi.

DHA’ya konuşan Knowles, “Benim bir sürü işitme engelli müşterim var. Maskemi çıkararak onları riske atmak istemiyorum. Onlarla rahat iletişim kurabilmek için ve dudaklarımı okuyabilmeleri için bu maskeyi istiyorum. Aynı zamanda gülümseme bizim üniformamızın bir parçası ve müşterilerime gülümsemek de istiyorum” ifadelerini kullandı.

ABD’Lİ OYUNCU HESABINDA PAYLAŞTI

Knowles´ın sosyal medya hesabından paylaştığı maskeli fotoğrafı milyonlarca takipçisiyle paylaşan ünlü Hollywood yıldızı John Krasinski sayesinde Knowles´a kendi çevresinin yanı sıra dünyanın pek çok yerinden mesaj ve tebrik gelmeye başladı.

Şirketin en büyük ve en prestijli ödülünü almaya da hak kazandığını belirten Knowles, “Haberlere çıkmaya başladıktan sonra şirketimizin CEO´su bana bir teşekkür mektubu ve ödül yolladı. Ödülü bana getirdiklerinde gözyaşlarıma hakim olamadım. Bu konuda ne kadar gurur duyduğumu anlatamam” dedi.