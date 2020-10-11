Türk profesörün gurur veren başarısı

ABD Michigan Üniversitesi Profesörlerinden Barış Can Kaşıkcı, ünlü yazılım devi İntel’in 2020 Yükselen Yıldız Akademisyenler Ödülünü kazandı. Ödül, dünyanın önemli üniversitelerinde görevli olan ve bilgisayar teknolojilerinin geleceği konusunda umut vaad eden genç akademisyenlerin çalışmaları değerlendirilerek veriliyor.

Parlamento Muhabirleri Derneği eski Başkanı gazeteci Barış Kaşıkçı ile Gümrük Müsteşarlığı Daire Başkanlarından Yıldız Kaşıkçı'nın oğlu olan Barış Can Kaşıkçı, ODTÜ Elektrik Elektronik Bölümünü bitirdikten sonra, doktorasını İsviçre École Polytechnique Fédérale de Lausanne’da (EPFL) Bilgisayar Mühendisliği alanında tamamladı.

2007 yılından bu yana da Michigan Üniversitesinde Elektrik Mühendisliği ve Bilgisayar Bilimleri Fakültesinde görev yapıyor.

NEEDHAM ÖDÜLÜNÜN DE SAHİBİ

Kaşıkçı 2016 yılında da, Avrupa Bilgisayar Sistemleri Topluluğunun (EuroSys) her yıl Avrupa üniversiteleri arasında “En ayrıcalıklı, yaratıcı ve yenilikçi'' doktora tezine verdiği, “Roger Needham'' ödülünü kazanan ilk Türk olmuştu.

Bilgisayar dili, güvenliği, verimliği ve mimarisi konularındaki proje ve makaleleriyle de Amerikan Ulusal Bilim Vakfından da ödül alan Kaşıkcı daha önce de İntel işlemcilerindeki bir güvenlik açığını ortaya çıkarmıştı. ABD Bilgisayar Sistemleri Güvenliği Kurumuna göre, hackerların hassas bilgileri çalmasına sebep olan bu açık Kaşıkçı sayesinde belirlenmişti.