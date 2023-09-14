Türk sanat müziği eşliğinde ağ onarıyorlar

Kocaeli'nin Karamürsel ilçesinde İhsan Dönmez (77) ve Hüsnü Özdeniz (80), Türk sanat müziği eşliğinde balıkçılara ağ onarıyor.

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Karamürsel’e bağlı Ereğli Mahallesi’nde yaşayan 77 yaşındaki İhsan Dönmez ve 80 yaşındaki Hüsnü Özdeniz, her gün limanda sabahtan akşama kadar çalışıyor. Yırtılan ağları onaran, yeni ağlar yapan iki eski balıkçı, bu işi emekliliklerinin en keyifli anları olarak görüyor.

1980 yılından bu yana balıkçılık yaptığını ve denizde çok keyifli günleri olduğunu belirten Dönmez, “Denizde çok güzel paralar kazandım. Balıkçının en güzel anısı bana göre çok balık tutmak” dedi.

Hüsnü Özdeniz ise 1992 yılından bu yana balıkçılık yaptığını, 1995-2000 yıllarında gırgırlarda çalıştığını söyledi. Özdeniz, “Benim zamanımda gırgır balıkçılığı çoktu. İstanbul Küçükçekmece açıklarında eskiden çok sayıda palamut avladığımız günler vardı” diye konuştu.

İki eski balıkçı, denizle olan bağlarını koparmamak için limanda ağ onarmaya devam ediyor. Onlar için bu iş, hem emekliliklerinin en keyifli anları hem de denizle olan bağlarını koparmamak için bir fırsat. (AA)