Türk şirketlere Paris İklim Anlaşması çağrısı

Boğaziçi Üniversitesi Kurumsal İletişim ve İtibar Yönetimi Zirvesi’nde konuşan Amazon Kamu Politikaları Kıdemli Direktörü David Scuderl, Amazon.com Inc.'in kurucusu ve İcra Kurulu Başkanı Jeff Bezos’un Eylül ayında açıkladığı üzere Amazon olarak Paris İklim Anlaşması şartlarını 2050 yılı yerine 2040 yılında tamamıyla yerine getireceklerini belirterek; “Buradan bütün Türk şirketlerine kendilerine aynı hedefi koymaları için bir çağrıda bulunuyoruz. Gelin hep birlikte iklim konusundaki bu adımı son tarihinden 10 yıl öncesinde atalım” dedi.

İstanbul, 05 Aralık 2019 – Boğaziçi Üniversitesi 2016 yılından bu yana, şirketlerin ve kurumların dijital çağda itibarlarını korumak ve rekabette nasıl öne çıkacaklarını tartışmak amacıyla düzenlediği Boğaziçi Üniversitesi Kurumsal İletişim ve İtibar Yönetimi Zirvesi'nde farklı sektörlerden profesyonelleri bir araya getirdi. Zirvenin bu yılki açılış konuşmasını Boğaziçi Üniversitesi Kurumsal Yönetim Merkezi Başkanı Prof. Dr. Vedat Akgiray gerçekleştirdi. Prof. Dr. Vedat Akgiray, bu yıl dördüncü kez düzenlenen zirvenin açılış konuşmasında şunları söyledi: “Sosyal medyanın getirdiği hız ve değişim ile birlikte itibarı kazanmak onu elde tutmak, korumak ve sürekliliğini sağlamak çok önemli. Kurumsal İletişim ve İtibar Yönetimi Zirvesi'nde itibarın bir kavram olarak ele alınmaması gerektiğini ve itibar kavramını geleceğini sektörün önemli temsilcileri ile tartışmaya devam edeceğiz” dedi.

Zirvenin ikinci konuşmacısı olarak yer alan Kurumsal İlişkiler Enstitüsü Kurucu Başkanı Atilla Demir Yerlikaya, dünyada markaların iletişim çalışmaları ile birlikte hiçbir şeyin gizli kalmadığını, itibarın temelinde güven ve güveni inşa etmek ve sürdürülebilirlik çalışmalarının olduğunu belirtti.

Kurumsal Sosyal Sorumlulukta Sınırları Kaldırmak Panelinde konuşma yapan Yapı Kredi Kurumsal İletişim Direktörü Arda Öztaşkın, dijital dünyada dinamiklerin itibar üzerindeki riskleri konuştuğumuz bir zamanda olduğumuzu belirterek sözlerine söyle devam etti: “Yapı Kredi olarak topluma değer katmak DNA'mızda yer alıyor. Hepimiz karmaşık bir ekosistem içerisinde çalışmalarımızı sürdürüyoruz. İtibar tek başına yönetilecek bir kavram değil. Kurumların üst yönetiminden, hissedarlarına ve çalışanlara kadar birlikte yönetilmesi gereken bir süreç. İtibar yönetiminde şeffaf ve güvenilir olmalıyız. Çocuğunuzun nerede çalışmasını istersiniz? sorusuna vereceğiniz cevap size itibarını iyi yöneten kurumları gösterecek” dedi.

Kurumsal İtibarın Temelleri ve Liderin Rolü, Türkiye'de İtibarın Kaynağı, iç iletişimde, toplumda, medyada; ‘kurumsal itibar' kavramının her açıdan ele alındığı zirvede gün boyunca pazarlama, iletişim, itibar alnında farklı sektörlerden önde gelen isimlerin yanı sıra medyadan usta kalemler de konuşmacı olarak ağırlandı.

Alanında uzman birçok konuşmacının katıldığı zirvenin açılış programında ise JTI Türkiye Kurumsal İlişkiler Direktörü Mehmet Ateş, Yapı Kredi Kurumsal İlişkiler Direktörü Arda Öztaşkın, Unilever Yönetim Kurulu Üyesi ve Sürdürülebilir İş ve İletişim Direktörü Ebru Şenel Erim, PepsiCo Türkiye ve Büyük Balkanlar Kurumsal İletişim Kıdemli Direktörü Esra İren ve Nestle Pazarlama ve Kurumsal İletişim Direktörü Zeynep Sungu yer aldı.