Türk siyasetinde amiraller

Türkiye uzun süredir amirallerin bildirisini tartışıyor. Gözaltından elektronik kelepçeye kadar uzanan bir süreç yaşandı. Dünyanın sayılı donanmalarından biri olan Deniz Kuvvetleri’nden yetişen amiraller, her dönemin etkin isimleri arasındaydı. Siyasette ve ülke yönetiminde amiral cumhurbaşkanı, amiral başbakan, amiral milletvekilleri görev aldı. TBMM’nin bir türlü cumhurbaşkanı seçemediği dönemde emekli oramiral Fahri Korutürk, üzerinde uzlaşılan isimdi. 12 Eylül sonrası Başbakanlık koltuğu için tercih edilen de emekli oramiral Bülent Ulusu oldu.

Nejat Tümer 12 Eylül'ün, Güven Erkaya 28 Şubat'ın, Özden Örnek de Balyoz kumpas davasının öne çıkan ismiydi. Terörün hedef aldığı komutan da yine bir emekli oramiral Kemal Kayacan'dı…

365 OYLA SEÇİLDİ

Türkiye’de ‘Cumhurbaşkanlığı’ koltuğuna oturan 12 isim arasında tek bir amiral var. Deniz Kuvvetleri Komutanı ve daha sonra senatör olan Fahri Korutürk, Cumhurbaşkanlığı seçimlerinin kilidini açan isimdi.

Cevdet Sunay’ın görev süresinin dolmasından sonra bu göreve aday olan Senato Başkanı Tekin Arıburun ile Genelkurmay eski Başkanı Faruk Gürler, mecliste yapılan ‘nafile turlar’ sırasında bir tür yeterli oyu alamıyordu. Sonunda Süleyman Demirel, Bülent Ecevit ve Turhan Feyzioğlu, Korutürk ismi üzerinde uzlaştı. Korutürk, 6 Nisan 1973'te, 365 oy ile Türkiye'nin 6. Cumhurbaşkanı seçildi. 1987'de ise hayata veda etti.

İLK VE TEK AMİRAL BAŞBAKAN

Bülent Ulusu, 1977-80 arasında Deniz Kuvvetleri Komutanlığı görevinde bulunmuştu. 12 Eylül askeri darbesi ile ordu yönetime el koyunca Milli Güvenlik Konseyi tarafından ‘Başbakan’ olarak atandı. Başbakanlık koltuğunda üç yıl kaldı. 6 Kasım 1983 seçimlerinde emekli Orgeneral Turgut Sunalp'in partisi Milliyetçi Demokrasi Partisi’nden (MDP) milletvekili seçildi. 2015’te İstanbul’da 92 yaşında hayata veda etti.

28 ŞUBAT’TA ETKİN ROL OYNADI

Bir başka Deniz Kuvvetleri komutanı Oramiral Nejat Tümer, 12 Eylül'ün Millî Güvenlik Konseyi üyesiydi. Üç yıllık dönemde alınan kararlarda etkin rol oynadı.

Güven Erkaya da post-modern darbe 28 Şubat döneminde, Erbakan-Çiller Refahyol hükümetine karşı sert muhalefet yürüten isim, Kıbrıs Barış harekatında ise batırılan Kocatepe muhribinin komutanıydı. 2003'te Deniz Kuvvetleri Komutanı olan Özden Örnek ise, ‘'Darbe günlükleri'' ve Balyoz kumpas davası ile gündeme geldi. 20 yıl hapis cezası aldı. Kumpas ortaya çıkınca da beraat etti.

KIBRIS KAHRAMANI KAYACAN

Terör örgütlerinin hedef aldığı amiral ise Kıbrıs Barış Harekâtı'nda Deniz Kuvvetleri Komutanı olan ve kazanılan zaferde büyük rolü bulunan Kemal Kayacan'dı. 1977’de CHP'den Milletvekili seçilerek TBMM’ye girdi. 1980 darbesinden sonra köşesine çekildi. 12 yıl sonra 29 Temmuz 1992'de İstanbul Göztepe'deki evinde suikasta uğraması, derin cinayetlerden biri olarak gündemde yerini aldı.

Ulusu, başbakan olma sürecinde yaşananları komisyona anlatmıştı: Roma'ya giderken Başbakan oldum

Bülent Ulusu, TBMM'de kurulan Darbeleri Araştırma Komisyonu'na 14 Haziran 2012 günü ifade verdi. Roma'ya gitmek üzere hazırlık yaparken Başbakan olduğunu anlatıp şöyle dedi:

‘'12 Eylül'den sonra bana Başbakanlık görevini Kenan Evren teklif etti, telefonda ‘Kabul eder misin' dedi, mecburiyet kabul ettim. Darbeden önceden haberim olmadı. Roma'ya Büyükelçi olarak gitmek üzere valizimi hazırlarken duydum. O dönemde ‘Bu böyle gitmez, ne yaparsa asker yapar' filan gibi konuşmalar kulağımıza gelirdi. Darbeden önceden haberim olsa zaten valizimi hazırlamazdım.

EYVAH YANDIK

Darbeler hiçbir zaman tasvip edilmez. 1960'da da Paris'te Akdeniz Müttefik Deniz Kuvvetleri Başkomutanlığında plan subayıydım. İhtilali orada söylediler. Ağzımdan ilk çıkan ‘Eyvah, yandık” oldu. Geçtiğine yanmam yol eder. Şimdi bütün bunları yaşamış biri olarak ne onu, ne 12 Martı, ne 12 Eylülü, hiçbirini benim tasvip etmem mümkün değil''