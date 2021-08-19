Türk stili kanal sörf

Denizli’nin Pamukkale ilçesinde 24 yaşındaki Tibet Mutlubaş arazi aracına bağladığı ip yardımıyla Gökpınar göletine bağlı sulama kanalında sörf yaptı. Mutlutaş'ın görüntüleri sosyal medyada büyük ilgi çekti.

SELAMI AYDIN

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Ekstrem sporlara ilgi duyan tekstilci 24 yaşındaki Tibet Mutlubaş, sörf tutkusunu denizi olmayan Denizli'ye taşıdı. Türkiye'nin birçok noktasında paraşütle sörf yapan Mutlubaş, bu sporu Pamukkale ilçesindeki Vali Recep Yazıcıoğlu Gökpınar Barajı kıyısında bulunan sulama kanalında yapmaya karar verdi. Kanalın yanındaki yolda seyreden UTV’ye bağlanan ipe tutunan Mutlubaş, kanal içinde sörf yaptı. Mutlubaş'ın kanalda yaptığı akrobatik hareketleri arkadaşları tarafından görüntülendi. Bu görüntüler sosyal medyada çok ilgi gördü büyük beğeni topladı.

ARKADAŞLARI YARDIM ETTİ



Kendisi gibi ekstrem sporlara meraklı arkadaşları Ozan Aydemir ve Süleyman Atlı ile birlikte videoyu hazırladıklarını söyleyen Mutlubaş, özellikle su sporlarına alanında farkındalık yaratmak istediklerini söyledi. Eşsiz bir deneyim yaşadığını söyleyen Mutlubaş; “Denizli’de maalesef deniz olmadığı için aklımıza su kanalında sörf yapmak geldi. Sörf sporunda orman ve suyu bir araya getirmek istedik. Kask takıp güvenlik önlemlerimizi aldık. Su kanalında UTV yardımı ile board üzerinde sörf yaptık. Arkadaşım Ozan Aydemir ve sörf sporcusu Süleyman Atlı da bana eşlik etti. Çok heyecanlı ve güzeldi. Çok keyifliydi, harika bir deneyim oldu. Sosyal medyada da çok beğenildi” dedi.