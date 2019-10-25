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Türk turistlerin de gözde mekanı… Giriş ücretli oluyor
Türk turistlerin de gözde mekanı… Giriş ücretli oluyor
İtalya'nın kuzeydoğusunda kanallarıyla ünlü tarihi kent  Venedik'in belediye meclisinde alınan kararla, gelecek yıl temmuzdan itibaren kente gelenlerden giriş ücreti alınacak. 
Sozcu.com.tr
Yaşam 25 Ekim 2019 - 16:39

Yerel basında çıkan haberlerde, Venedik Belediye Meclisi’nin 1 Temmuz 2020’den itibaren ikametgahı kentte olmayanlardan 3 ila 8 Euro giriş ücreti alınmasına karar verdiği belirtildi.

Söz konusu tarifenin 2021’de zamlanarak, 6 ila 10 Euro olarak uygulanacağı kaydedildi. Buna göre, kente, kalabalık zaman aralığında girilmesi ya da kentte geçirilecek sürenin uzaması durumunda  ücret yüksek tarifeden uygulanacak.

Birkaç yıldır İtalya genelinde olduğu gibi kente kalmaya gelenlerden gecelik konaklama vergisi alınırken, bu uygulamayla günübirlik kenti ziyaret edenlerden de ücret alınmış olacak.

İtalyan basınına yansıyan haberlerde, kentin yıllık turist ağırlama kapasitesinin 20 milyon civarında olduğu ancak bunun çok üzerinde ziyaretçi ağırladığı vurgulandı. AA

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