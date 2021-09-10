Türk uçağı olarak biliniyordu! 42 yıllık batığın gizemi çözüldü

Aydın’ın Kuşadası ilçesi Dilek Yarımadası Milli Parkı açıklarında Ege Denizi'nde, 2017 yılında tespit edilen küçük uçağın sırrını Youtuber Kerem Gök ile uçağı ilk bulan Kubilay Akgür birlikte çözdü. Bugüne kadar Türk uçağı olarak bilinen batığın, bir Alman uçağına ait olduğu ortaya çıktı.

Latif SANSÜR

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Dalış merkezi sahibi Kubilay Akgür'ün 2017 yılında 30 metre derinde bulduğu küçük uçak batığının Amerikan yapımı, Alman tescilli olduğu belirlendi. Youtuber Kerem Gök ile Kubilay Akgür yaptıkları dalışlar sonunda uçağın tescil kodunu kazıyarak ortaya çıkardı. Kuyruktaki “D-EEDZ” kodu ile yapılan araştırmada, uçağın Piper PA-32RT-300 Lance II tipi Almanya tescilli uçak olduğu bilgisine ulaşıldı.

TÜRK UÇAĞI OLARAK BİLİNİYORDU

Dalış eğitmeni Kubilay Akkgün, büyüklerinden Milli Park açıklarında bir küçük uçağın düştüğüyle ilgili çok anı dinlediğini belirterek, “Anlatılanlara göre Türk uçağı düşmüş, iki Türk pilot kurtulmuştu. Söylenen bölgede keşif dalışları yaptık. 2017 yılında uçağın batığına derinlerde ulaştık. Bulduğumuzda uçağın kimliğini bilmiyorduk. O yıldan bu yana da uçağa dalış yapıyorduk. Uçak kazalarıyla ilgili çalışmaları olan Youtuber Kerem Gök uçağa dalmak istedi. Önce dalış ve derin dalış eğitimi aldı, sonrasında batığa indik” dedi.

TESCİL KODUNU KAZIYARAK BULDULAR

Uçağın hangi ülkeye ait olduğunun tespit edilmesi için tescil kodunu bulmaya çalıştıklarını söyleyen Akgür, “Uçağın gövdesini kazıdık, önce D harfine sonra diğer harflere ulaştık. Kerem Gök'ün bu kod üzerinden yaptığı araştırma sonucunda Alman uçağı olduğu, o dönemde İzmir ve Selçuk'ta Havaalanı olmadığı için muhtemelen Yunanistan adalarından havalanmış olabileceğini öğrendik” ifadelerini kullandı.

“MOTOR KAZASI YÜZÜNDEN DENİZE ZORUNLU İNİŞ YAPMIŞ”

Yaptıkları dalış ve araştırmayı youtube kanalında paylaşan Kerem Gök, elde ettikleri tescil kodu ile ulaştıkları bilgileri de paylaştı. Gök, “Alman Federal Uçak Kazası Araştırma Bürosu ile iletişime geçtik. D-EEDZ tesciline göre uçağı Piper PA-32RT-300 Lance II tipi olduğunu bilgisine ulaştık. 30 Temmuz 1979 tarihinde, yerel saatle 13.00 sularında motor kazası yüzünden denize zorunlu iniş gerçekleştirmiş. Uçaktaki bir kişi yara almadan kurtulmuş. Uçağın rotası bilinmiyor. Bu uçağın kazadan önce çekilmiş, bilinen bir fotoğrafının da olmadığını öğrendik” diyerek uçakla ilgili araştırmalarını sürdürdüğünü kaydetti.