Türkan Saylan doğum gününde anıldı

Çağdaş Yaşamı Destekleme Derneği'nin kurucularından ve Onursal Genel Başkanı Prof. Dr. Türkan Saylan, doğum gününde Eskişehir Yıldızlar Spor Kulübü senkronize yüzücülerinin su balesi gösterisi ile anıldı.

Kemal ATLAN

Yazıları büyüt

Yazıları küçült

Standart boyut

Aydınlanma önderi, çağdaş ilkelerin savunucusu, tıp doktoru, akademisyen, Çağdaş Yaşamı Destekleme Derneği’nin kurucularından ve Onursal Genel Başkanı, yazar ve eğitimci Türkan Saylan doğum gününde bu yıl Eskişehir’de farklı bir etkinlikle anıldı.

Eskişehir Büyükşehir Belediyesi’nin ev sahipliğinde ÇYDD Eskişehir Şubesi iş birliğiyle Kentpark Kapalı Yüzme Havuzu’nda gerçekleştirilen etkinlikte su balesi yapan Eskişehir Yıldızlar Spor Kulübü senkronize yüzücüleri muhteşem bir gösteriye imza attı.

“BARIŞÇIL YOLLARLA MÜCADELE ETMİŞTİR”

Türkan Saylan’ın doğum günü nedeniyle düzenlenen etkinliğe, çok sayıdaki Eskişehirlinin yanı sıra Eskişehir Büyükşehir Belediyesi Genel Sekreteri Ayşe Ünlüce, Genel Sekreter Yardımcıları Şenol Kara ve Senem Ekinci, ÇYDD Eskişehir Şubesi Başkanı Sevgi Akmen de yer aldı.

Türkan Saylan’ın hayatını anlatan kısa bir video gösterimi sonrasında konuşan Büyükşehir Belediyesi Genel Sekreteri Ayşe Ünlüce, “Bizleri bu muhteşem gösteride buluşturan Eskişehir Yıldızlar Spor Kulübüne ve ÇYDD’ye teşekkür ederim. Türkan Saylan yakın tarihimizin en önemli ve çağdaşlaşma yolunda ülkemizin mücadeleci kadınlarından bir tanesi. Ben de ÇYDD’nin uzun yıllardır üyesiyim bu sebeple burada bulunmaktan büyük onur duydum. Hem dernek üyesi olarak hem de Türkan Saylan’ın izinden giden bir Türk kadını olarak, kendisinin bizlere en büyük armağanının nasıl gerçek bir yurtsever olunacağını göstermesi olduğunu düşünüyorum. Türkan Saylan yurtseverliği sadece bir düşünce ve fikir olarak almamış, bunu eyleme geçirmiş birisidir. Ülkemizi karanlığa götürmek isteyen kişilerle, aydınlık yüzüyle ve barışçıl yollarla mücadele etmiştir. Ruhu şad olsun. Türkan Saylan’ın hayal ettiği aydınlık Türk gençlerinin, bugün burada baleyle, sanatla onun doğum günü kutluyor olmalarından büyük gurur duyuyorum” şeklinde konuştu.

“BİZLER DE AYNI YOLDA ÇALIŞMAYA DEVAM EDECEĞİZ”

ÇYDD Eskişehir Şubesi Başkanı Sevgi Akmen ise konuşmasında “Mustafa Kemal Atatürk’ün izinden gelen çağdaş insanlarla buluşmamıza ve Prof. Dr. Türkan Saylan’ı anmamıza imkan sağlayan Büyükşehir Belediyesi’ne ve Eskişehir Yıldızlar Spor Kulübü’ne teşekkür ederiz. ÇYDD, Atatürk ilke ve devrimleri doğrultusunda faaliyet gösteren bir sivil toplum örgütüdür. Türkan Saylan ve arkadaşları bu derneği kurarak eğitimde fırsat eşitliğinden yararlanamayan binlerce çocuğumuza hizmet etti. Ülkemizin aydınlık geleceği için bizler de aynı yolda çalışmaya devam ediyoruz” ifadelerine yer verdi.

GÖSTERİ AYAKTA ALKIŞLANDI

Su balesi gösterisi izleyiciler tarafından ayakta alkışlanarak tamamlandı. Etkinlik sonrasında Ünlüce ve Akmen, Eskişehir Yıldızlar Spor Kulübü Başkanı ve Antrenörü Gülçin Şahin Özer ve senkronize yüzücülerine çiçek ve hediye takdim etti.

Çiçekleri Türkan Saylan adına aldıklarını ifade eden genç sporcular, alanda bulunan fotoğrafının altına çiçeklerini bırakarak Prof. Dr. Türkan Saylan’a bir kez daha teşekkür etti.