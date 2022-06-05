Türkan Şoray: Tahsilimi tamamlayamamak içimde ukde oldu

Türk sinemasının yaşayan efsanelerinden usta sanatçı Türkan Şoray, 9'uncu Sarıyer Edebiyat Günleri'nde sevenleriyle bir araya geldi. Geçmişten bugüne oynadığı filmleri, yaşadığı hikayeleri program kapsamında ele alan Türkan Şoray, sevenleri tarafından gördüğü yoğun ilgi nedeniyle duygu dolu anlar yaşadı.

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9’uncu Sarıyer Edebiyat Günleri’ne birçok usta ismin yanı sıra 400 yazar ve 40 yayınevi katıldı. Haydar Aliyev Parkı’nda 5 Haziran’da son bulan programın onur konuğu ise Türkan Şoray oldu. Sarıyer Belediye Başkanı Şükrü Genç ile söyleşi gerçekleştiren Şoray, edebiyatın sinemadaki yeri ve önemini anlatarak geçmişte oynadığı filmlerden hatıralarını sevenleriyle paylaştı.

“TAHSİLİMİ TAMAMLAMAMAK İÇİMDE UKDE OLDU”

Türkan Şoray, Sarıyer Belediye Başkanı Şükrü Genç’in moderatörlüğünü gerçekleştirdiği söyleşide; gençliğinden, oyunculuğa adım attığı yıllara, meslek hayatından filmlerine ve rol arkadaşlarına kadar merak edilen pek çok soruyu yanıtladı.

Sarıyer Belediye Başkanı Şükrü Genç’in, “Biliyorsunuz ben Rumeli Hisarüstü Mahallesinde yaşıyorum. Sultan filminin çekildiği ev kullanılmaz durumda olsa da hâlâ yerinde duruyor. Ama mahallemizle tanışması 1973 yılında yaptırmış olduğu okul. Bu okulun hikayesi nedir?” sorusunu yanıtlayan Şoray, “Ben bir gün arabamla Boğaziçi Üniversitesi civarlarından geçerken birkaç çocuk gördüm. Soğuk bir havaydı. Nereye gittiklerini sordum. Okula gittiklerini söylediler. O gün okul yaptırmaya karar verdim. Çünkü ben tahsilimi tamamlayamadım. Bu da içinde hep ukde oldu” diye konuştu.

“ŞİMDİ BİR YABANCILIK BAŞLADI”

“Türkan Şoray için Yılmaz Güney ne ifade ediyor?” sorusuna cevap veren Şoray şu ifadeleri kullandı:

* “Yılmaz Güney, benim için bir numaralı sinema adamı ve halk adamı. O kadar güzel bakıyordu ki, o kadar içten ve yüreğinden bakıyordu ki ziyaretine gittiğim zaman.

* Kitabımda da anlattım Sakarya’da onu ziyaret ederken arabaya bindim, döndüm baktım kapıdan bana el sallıyor. En son gördüğüm an oydu.”

“Sizin dönemin filmleri daha sıcak ve samimi olarak yorumlanıyor. O filmlerin hâlâ akılda kalmasının temel sebebi nedir?” sorusunu ise “Toplum değişiyor, yaşam şartları değişiyor. Eskiden yolda gördüğümüz herkesle selamlaşırdık, komşu kültürümüz vardı. Şimdi bir yabancılık başladı. Yani yaşam kültürü değişti. O yıllarda yaşam öyleydi, sıcacıktı. Bir dayanışma vardı. Filmlerde de o samimiyet vardı” şeklinde cevapladı.

“BU GÜZELLİK BANA HAYATIM BOYUNCA YETER”

Kendisini böyle bir programa davet ettiği için belediye başkanına teşekkürlerini sunan ve duygu dolu anlar yaşayan Türkan Şoray, “Bir haftadır çok güzel yazarlarla tanışıldı, söyleşiler yapıldı. Bu kültür ve sanat hayatı için çok önemli. Buraya davet edilmem ve burada olmam beni çok mutlu etti. O kadar sıcak kanlı bir izleyici vardı ki dünyalar benim oldu. O kadar samimilerdi ki çok samimi bir söyleşi oldu. Buradaki bu güzellik, bana hayatım boyunca yeter” dedi. DHA