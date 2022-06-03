Türkan Şoray ve Kadir İnanır yıllar sonra buluştu

Türk sinemasının yaşayan efsaneleri usta sanatçılar Türkan Şoray ve Kadir İnanır, uzun yıllar sonra Eskişehir Büyükşehir Belediye Başkanı Yılmaz Büyükerşen’in davetiyle İmren Erşen Oya Müzesi'nin açılışında bir araya geldi.

Kemal ATLAN

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Eskişehir Büyükşehir Belediye Başkanı Prof. Dr. Yılmaz Büyükerşen'nin yakın arkadaşı, gecekondu ve çiçekli kadın resimleri ile tanınan ünlü ressam İmren Erşen'in Büyükşehir Belediyesi'ne bağışlarıyla oluşturulan ‘İmren Erşen Oya Müzesi’, unutulmaz bir törenle hizmete açıldı.

YILLAR SONRA BİR ARAYA GELDİLER

Tarihi Odunpazarı bölgesindeki Kent Müzeleri arasında yerini alan ‘İmren Erşen Oya Müzesi’nin açılışı, Yeşilçam'ın efsane isimleri Türkan Şoray ve Kadir İnanır'ın katılımıyla taçlandı.

Uzun süre sonra Eskişehir'de kameralar karşısına geçen Şoray ve İnanır, usta yönetmen Atıf Yılmaz'ın 1978 yılında yayınlanan Asya ile İlyas'ın aşk hikayesini anlatan ‘Selvi Boylum Al Yazmalım’ filmi ile Türk sinema tarihine damga vurmuştu.

Yaklaşık 10 yıldır bir araya gelmedikleri öğrenilen Türkan Şoray ve Kadir İnanır, ilk kez Eskişehir’de müze açılışından yan yana geldi.

5 BİN PARÇADAN OLUŞUYOR

İmren Erşen'in köy köy gezerek bir araya getirdiği 5 bin parçadan oluşan, eşsiz oya örnekleri, yazmalar başta olmak üzere Anadolu kültürünün somut örneklerinin bulunduğu müzenin açılış töreninde, Şoray ve İnanır'ın da yer alması ülkemizin kültür, sanat ve müzecilik tarihine de anlamlı bir not olarak kaydedildi.

Başkan Büyükerşen'in davetiyle kente gelen ve Eskişehirlilerin büyük ilgi gösterdiği Türkan Şoray ile Kadir İnanır, kültürel mirasın yaşatılmasına büyük katkı sağlayacak müzenin açılışında yer almaktan dolayı çok mutlu olduklarını ifade ettiler.

‘İmren Erşen Oya Müzesi’nin açılışına katılımları nedeniyle Şoray ve İnanır'a teşekkür eden ve açılış konuşmasını yapan Eskişehir Büyükşehir Belediye Başkanı Prof. Dr. Yılmaz Büyükerşen, şu ifadeleri kullandı;

*Türk sinemasının iki değerli ismi, hayranı olduğumuz Türkan Şoray ve Kadir İnanır'a burada olmalarından dolayı çok teşekkür ediyorum. Aynı zamanda Şoray ve İnanır'ın balmumu heykellerini de ilerleyen zamanda yapacağız.

*Müzeye ismini verdiğimiz İmren Erşen benim okuldan arkadaşımdır. İmren bu şehirde bu mahallede yetişen bir isimdir. Türkiye'de nerede ince iş, el emeği vardır orada Türk kadının izi vardır.

*Düğünlerde, mevlitlerde iyi günde kötü günde bu el emekleri hep hayatın içindeydi. İmren Erşen'e bir gün artık geriye kalıcı bir miras bırakalım dedim. Bu müzede 5 binden fazla eser var. İmren Erşen'den şimdi bir isteğim daha var.

*Sadece meraklıların gezip de hayranlıkla bakacağı bu eserleri nasıl yapıldığının öğretildiği bir çalışma bekliyorum. Bu öğretmenlik de büyük hizmettir. Bu güzel müze hayırlı olsun. Yakında Oya Müzesi'nin ardından Eskişehir'in 13.müzesi Hamam Müzesi'ni açacağız.

“BEN YEMENİ TAKMAYI ÇOK SEVERİM”

Ressam İmren Erşen de yaptığı konuşmada, “Ben Eskişehirli olduğum için vefa borcu ödemek istedim. Bu Yılmaz Büyükerşen'in bana önerdiği bir işti. Umarım beğenirsiniz. Hoş geldiniz” dedi. Türk sinemasının sultanı Türkan Şoray da çok büyük anlam taşıyan müzenin açılışında olmaktan çok mutlu olduğunu belirterek, “Bu güzel müze benim için çok anlamlı. Çünkü burada acı, gözyaşı, sevinç her şey var. Onları içinde ayrı bir hayat var. Başkanımız Yılmaz Büyükerşen'e bu özel müze için çok teşekkür ediyorum. Ben yemeni takmayı çok severim burada da çok güzel örnekleri var” diye konuştu.

“MÜZE DÜNYAYA DUYURULMALI”

Eskişehir'in çok özel bir şehir olduğunu belirten Kadir İnanır ise, “Eskişehir çok farklı bir şehir. Kentine nasıl sahip çıktığını görüyoruz. Başkanımıza böyle bir müze için teşekkür ediyorum. Bu müze tüm dünyaya duyurulmalı. Çünkü ülkemizin kültür ve sosyal hayatının en önemli tanıkları bu müzede. Eskişehir'de olmaktan çok mutluyum” dedi.

MÜZEYİ BİRLİKTE GEZDİLER

Konuşmaların ardından Başkan Büyükerşen, Türkan Şoray, Kadir İnanır ve davetliler ‘Al Yazmalım Selvi Boylum’ filminin unutulmaz müziği eşliğinde birlikte kurdeleyi keserek resmi açılışı gerçekleştirdi.

Açılış sonrası Şoray ve İnanır, müzedeki eserleri dikkatle incelerken Başkan Büyükerşen ve İmren Erşen müze ile ilgili bilgiler aktardı. Müzenin gezilmesinin ardından İmren Erşen, Türkan Şoray ve Kadir İnanır'a al yazma hediye etti.

Şoray ve İnanır al yazma takarak birlikte fotoğraf çektirirken, İmren Erşen ayrıca Şoray'a bir de yemeni hediye etti. Açılış töreni günün anısına çektirilen hatıra fotoğrafı ile sona erdi.

İMREN ERŞEN OYA MÜZESİ

‘Yer gök oya’ teması ile Anadolu halk sanatının el emeği göz nuru en güzel örneklerinin bulunduğu ‘İmren Erşen Oya Müzesi’, asırlardır süre gelen ve yüzlerce yıllık tecrübe ile ortaya çıkan halk eserlerini gelecek nesillere tanıtmayı hedefliyor.

İmren Erşen'in 5 bin parçalık eserin bağışıyla oluşturulan müzede, sedirli sergileme alanı, iki odadan oluşan sergi salonu, toplantı ve araştırma çalışmalarının yapılabileceği kütüphane, gelin odası, sünnet odası, Eskişehir kıyafetleri ile çeyizlerin sergilendiği ve geleneksel yüklüğün örneklendirildiği üç güzeller odasının yanı sıra seyir mekanı da bulunuyor.

Müzenin nadide eserleri arasında yastık ve yorganlar, mobilya örnekleri, aynalar, yazma ve tülbentler, boncuk oyalardan üretilen perdeler, duvarda bulunan cam altı levhalar, zengin oya örnekleri ile oyaların kullanıldığı çeşitli gösterme biçimlerine yer veriliyor.