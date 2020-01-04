Türk’e kurşun sıkmayan Yunan askerleri anıldı

İzmir'in işgali sırasında, Türk kardeşleri ile savaşmak istemeyen ve "Kardeşime kurşun sıkmam" dedikleri için İzmir İnciraltı'nda Yunan Krallığı'nca kurşuna dizilen 200 sosyalist Yunan askeri, Marmaris’te 99 yıl sonra anıldı.

DİSK Emekli-Sen'in düzenlediği törenlere ‘Zito i Epanastasis' (Yaşasın İsyan) adlı kitabıyla olayı gündeme taşıyan şair Tuğrul Keskin de katıldı.

Dünya tarihinde eşine ya da benzerine pek rastlanılmayan olayda, silah altına alınan Yunan gençleri savaşmak için Pire Limanı'ndan kalkan gemilerle İzmir'e getirilmiş.

Anadolu'nun işgaline karşı çıkarak, savaşmak istemeyen 200 asker, Yunan Krallığı tarafından İnciraltı Sahili’nde kurşuna dizilmişlerdi.

ŞAİR TUĞRUL KESKİN GÜNDEME GETİRMİŞTİ

Olay, Yunan Genelkurmay Başkanlığı arşivlerinde vatana ihanet olarak arşivlenmişti. Şair Tuğrul Keskin, ‘Zito i Epanastasis'i (Yaşasın İsyan) isimli kitabını öldürülen askerlere ithaf etmişti. Bu kitap üzerine 4 Ocak 2015 tarihinde de ilk kez kurşuna dizilen Yunan askerleri için tören düzenlenmişti