Türkiye, dünyanın en sinirli 6. ülkesi oldu!

Türkiye, dünyanın en sinirli 6. ülkesi oldu!

Ünlü Alman istatistik platformu Statista'nın yürüttüğü, "Dünyanın En Sinirli Ülkeleri" anketinin sonuçları belli oldu. Statista'ya göre Türkiye, listenin 6. sırasında. Çıkan verilere göre Türkiye'de halk kendini Libya, Pakistan, Chad halkından daha sinirli hissediyor.

Alman istatistik platformu Statista, dünyanın en sinirli ülkelerinin listesini yayınladı. ABD merkezli analitik ve danışmanlık şirketi Gallup’un 2019 yılında Küresel Duygular Raporu’ndan yola çıkarak yapılan ankette, öfke kavramının özellikle Ortadoğu’da en yüksek seviyede olduğu görüldü.

Statista’nın yayınladığı listede en sinirli ülke, yüzde 45 oranla Ermenistan olarak belirlendi. İkinci sırada yüzde 44 ile Irak yer alırken, üçüncü sıraya yüzde 43 ile İran yerleşti. Sıralamada Türkiye’nin yeri ise yüzde 40 oranla 6. sırada yer aldı.

Verilere göre Türk halkı kendini Libya, Pakistan, Chad halkından da daha sinirli hissediyor.