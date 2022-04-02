Türkiye uçağını birbirine katan İngiliz turist konuştu

İngiltere'den Türkiye'ye giden uçakta olay çıkaran ve uçağın acil olarak Viyana'ya inmesine sebep olan İngiliz turist açıklama yaptı.

Sozcu.com.tr

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İngiltere’nin Manchester kentinden Antalya’ya gitmek üzere havalanan Jet2 Havayolları’na ait uçakta olay çıkaran İngiliz turist açıklama yaptı. İsminin Catherine Bush olduğu öğrenilen turist, yolculuk sırasında kavga çıkardığı için özür diledi.

Bush, uçuş sırasında agresif tavırları dolayısıyla çok utandığını söylerken, yolculuk sırasında diüer yolcuları tokatladığı için de çok üzgün olduğunu söyledi. 5 bin sterlin para cezası alan Bush, polis tarafından psikiyatri koğuşuna gönderildiğini de belirtti.

Kadının uçuşun ortasında uçakta ağlayan bir bebeğe sinirlendikten sonra uçağı birbirine kattığı belirtilirken, Bush’un önce uçuş görevlilerine daha sonra da yolculara saldırdığı kaydedildi.

Bush, “Uçaktan indirildiğimde intihar etmeye çalıştım ama Avusturyalı yetkililer beni engelledi ve Viyana’daki bir psikiyatri koğuşuna gönderdi. Kendime ve başkalarına zarar verme riskim olduğu için bana sakinleştirici verdiler” ifadesini kullandı.

Zihin sağlığının iyi olmadığını söyleyen Bush, “Bunun bir bahane olmadığını biliyorum” dedi.

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